मुंबई

Mumbai News: बाबुलनाथ मंदिराची ‘ती’ जागा रिकामी करा, उच्च न्यायालयाकडून ‘कनिष्ठ’चा आदेश कायम

Mumbai High Court: बाबुलनाथ मंदिराच्या मुख्य पायऱ्यांच्या मध्यभागी असलेला हा भाग मंदिरात भाविकांसाठी वापरला जाणारा असून ही जागा याचिकादारांना रिकामी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिराच्या पायऱ्यांवरील जागा याचिकादारांना रिकामी करण्याचे आदेश नुकतेच उच्च न्यायालयाने दिले. ही जागा मुंबई भाडे कायद्याच्या व्याख्येत बसणारी नसल्याचे कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निर्णय न्यायालयाने कायम ठेवला.

