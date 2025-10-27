मुंबई

Mumbai News: सैदाळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला दिलासा; स्थगितीस उच्च न्यायालयाचा नकार; नेमकं प्रकरण काय?

Mumbai High Court: ब्रीच कँडी येथील सैदाळे सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि प्रतिभा टॉवरच्या पुनर्विकासाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. यामुळे या संस्थेला दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई : ब्रीच कँडी परिसरातील सध्या सैदाळे सहकारी गृहनिर्माण संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या प्रतिभा टॉवरच्या पुनर्विकासाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. या गृहनिर्माण संस्थेने सर्वसाधारण बैठकीत पुनर्विकास प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजूर केल्याची दखल न्यायालयाने घेतली आणि सोसायटीला पुनर्विकास पुढे नेण्यास परवानगी दिली.

