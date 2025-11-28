मुंबई

Mumbai News: ज्वालामुखी उद्रेकाचा मुंबईशी संबंध नाही! वायुप्रदूषणावरून उच्च न्यायालयाचा संताप

Mumbai Pollution: मुंबईतील हवेचा दर्जा प्रदूषणामुळे खालावत आहे. मात्र मुंबईच्या या प्रदूषणाचा इथिओपियातील ज्वालामुखी उद्रेकाशी संबंध नसल्याचे उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
मुंबई : मुंबई आणि परिसरातील हवेचा दर्जा प्रदूषणामुळे चांगलाच खालावत असताना त्यावर सुरू असलेल्या सुनावणीत कारण देताना राज्य सरकारने ‘इथिओपियातील ज्वालामुखीच्या राखेमुळे’ प्रदूषण वाढल्याचे सांगितल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ‘त्या ज्वालामुखीच्या उद्रेकाचा आणि मुंबईसह परिसरातील वाढत्या प्रदूषणाचा कोणताही संबंध नाही. मुंबईची दृश्यमानता मागील अनेक दिवसांपासून खालावली आहे. त्यावर आपण कोणत्या उपाययोजना केल्यात ते सांगा’, अशा शब्दांत विचारणा करीत उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले.

