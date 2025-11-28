Mumbai News: ज्वालामुखी उद्रेकाचा मुंबईशी संबंध नाही! वायुप्रदूषणावरून उच्च न्यायालयाचा संताप

मुंबई : मुंबई आणि परिसरातील हवेचा दर्जा प्रदूषणामुळे चांगलाच खालावत असताना त्यावर सुरू असलेल्या सुनावणीत कारण देताना राज्य सरकारने ‘इथिओपियातील ज्वालामुखीच्या राखेमुळे’ प्रदूषण वाढल्याचे सांगितल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ‘त्या ज्वालामुखीच्या उद्रेकाचा आणि मुंबईसह परिसरातील वाढत्या प्रदूषणाचा कोणताही संबंध नाही. मुंबईची दृश्यमानता मागील अनेक दिवसांपासून खालावली आहे. त्यावर आपण कोणत्या उपाययोजना केल्यात ते सांगा’, अशा शब्दांत विचारणा करीत उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले..मुंबईतील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक खालावत असल्याच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात २०२३ पासून अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. वाढत्या प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने वेळोवेळी आदेशही दिले आहेत; मात्र मागील काही दिवसांपासून मुंबईसह परिसरात हवेचा दर्जा प्रचंड खालावल्याचे न्यायालयीन मित्र (अमायकस) दरायस खंबाटा आणि वनशक्तीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले..Navi Mumbai News: विमानतळाला ३ नवे उड्डाणपूल जोडणार, ठाणे–बेलापूर रस्ता नव्या रुपात झळकणार; नवीन मार्ग कसे असणार? .त्यावर दोन दिवसांपूर्वी इथिओपियामध्ये ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे वायुप्रदूषण वाढल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला; परंतु राज्य सरकारचा हा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. गेल्या वर्षी एक्यूआयबाबत विविध उपाययोजना, सूचना पालिका प्रशासनाकडे देण्यात आल्या होत्या. त्यावर पालिकेकडून १२ जूनपर्यंत अहवाल येणे अपेक्षित असताना अद्याप अहवाल प्राप्त झाला नसल्याचे ॲड. द्वारकादास यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने पालिकेलाही शुक्रवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले..ज्वालामुखीच्या उद्रेकाचे कारण देऊन नका. त्याआधीपासूनच हवेचा दर्जा खूप वाईट होता. ५०० मीटरपुढची दृश्यमानता नसल्याचे न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाचाही संदर्भ न्यायालयाने दिला. राजधानी दिल्लीत वायुप्रदूषणामूळे काय घडत आहे ते आपण सर्वजण पाहात आहोत. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी पालिका आणि राज्य सरकारने आतापर्यंत कोणत्या उपाययोजना केल्या, असा सवाल करीत खंडपीठाने सरकार, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले..सर्वाधिक एक्यूआयमुलुंड २५६माझगाव २४६बोरिवली २२६देवनार २१९अंधेरी २०४कुलाबा २०६.Mumbai News: मुंबई स्टेशनवर अश्लील इशारे; तरुणीकडून विकृत व्यक्तीला चोप, व्हिडिओ व्हायरल.५३ बांधकामांना ‘कामे थांबवा’मुंबईतील वाढत्या वायुप्रदूषणावर अंकुश ठेवण्यासाठी महापालिकेने कारवाई करीत ५३ बांधकाम प्रकल्पांना ‘कामे थांबवा’ नोटीस बजावली. बांधकामस्थळांवरील धूळप्रदूषण, मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन आणि संवेदक (सेन्सर) यंत्रणा बंद असल्याचे आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली..बांधकाम परिसरात एक्यूआय मोजणारी यंत्रणा नियमित सुरू असावी. ती बंद आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी दिला..१५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बांधकामस्थळी धूळ रोखण्यासाठी पत्र्यांचे कुंपण, हिरव्या जाळ्यांचे आच्छादन, पाणी फवारणी, धूरशोषक यंत्रणा आणि एक्यूआय सेन्सर बसवणे बंधनकारक आहे. अलीकडे प्रदूषण वाढल्यानंतर महापालिकेच्या भरारी पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.