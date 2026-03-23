मुंबई

एक पेन ड्राइव्ह तपासायला किती वेळ लागतो? २४ तासांत अहवाल द्या, हायकोर्टानं राज्य सरकारला फटकारलं

Mumbai High Court on Disha Salian Death Case दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणातील याचिकेवर अंतिम अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य सरकारवर उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. २३) ताशेरे ओढले.
Disha Salian Case Mumbai High Court Asks State to Submit Report Within 24 Hours

Esakal

सूरज यादव
Updated on

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतची माजी व्यवस्थापक दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणातील याचिकेवर अंतिम अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य सरकारवर उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. २३) ताशेरे ओढले. नवे पुरावे सापडले ही सबब सांगून अंतिम अहवाल सादर करणार नाही का? कायद्यानुसार तुम्ही २४ तासांत अहवाल सादर करायला हवा, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावले.

Loading content, please wait...
crime
maharashtra
high court
