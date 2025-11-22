मुंबई

Thane News: खड्डे अपघातप्रकरणी भरपाईचा निर्णय घ्या, अन्यथा...; कल्याण-डाेंबिवली पालिकेला न्यायालयाचा इशारा

Mumbai High Court: पावसात मॅनहोलमध्ये पडून वाहून गेलेल्या १३ वर्षांच्या मुलाच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्याचा इशारा कल्याण-डाेंबिवली पालिकेला उच्च न्यायालयाने दिला.
Mumbai High Court

Mumbai High Court

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : पावसात मॅनहोलमध्ये पडून वाहून गेलेल्या १३ वर्षांच्या मुलाच्या कुटुंबीयांना कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने अद्याप भरपाई न दिल्याची उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. २१) गंभीर दखल घेतली. याबाबत निर्णय घेण्यात दिरंगाई करणाऱ्या महापालिकेच्या निष्काळजीवरही नाराजी व्यक्त केली. मुलाच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचा निर्णय तातडीने न घेतल्यास आम्ही त्याबाबत आदेश देऊ, असा इशाराही न्यायालयाने महापालिकेला दिला.

Loading content, please wait...
Thane
high court
Mumbai
bombay high court
mumbai high court
kalyan
potholes
kalyan dombivli municipal corporation
Kalyan-Dombivli Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com