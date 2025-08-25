मुंबई

Mumbai News: पावसात बेघरांची दैना! मोसमी निवाऱ्यांची कमतरता, उघड्यावर राहणाऱ्यांचे हाल सुरूच

Municipal Corporation: मुसळधार पावसामुळे शहरातील बेघर नागरिकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. महापालिकेचे बहुतेक निवारा गृह अल्पवयीन मुले, निराधार महिलांसाठी असल्यामुळे उघड्यावर राहणाऱ्या बेघरांचे हाल सुरू आहेत.
homeless people
homeless peopleESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : गेल्या काही दिवसांत कोसळलेल्या मुसळधार पावसामुळे शहरातील बेघर नागरिकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पूलाखाली, पदपथावर, बसथांब्यांवर कुटुंबासह राहणारे नागरिक पावसात भिजत असल्याचे दिसले. मात्र, त्यांच्यासाठी महानगरपालिकेने पर्याप्त पुरेशी निवाऱ्यांची व्यवस्था केल्याचे दिसत नाही.

Mumbai
Monsoon
BMC
Municipal Corporation

