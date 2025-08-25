Mumbai News: पावसात बेघरांची दैना! मोसमी निवाऱ्यांची कमतरता, उघड्यावर राहणाऱ्यांचे हाल सुरूच

मुंबई : गेल्या काही दिवसांत कोसळलेल्या मुसळधार पावसामुळे शहरातील बेघर नागरिकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पूलाखाली, पदपथावर, बसथांब्यांवर कुटुंबासह राहणारे नागरिक पावसात भिजत असल्याचे दिसले. मात्र, त्यांच्यासाठी महानगरपालिकेने पर्याप्त पुरेशी निवाऱ्यांची व्यवस्था केल्याचे दिसत नाही..महापालिकेचा दावा आहे की शहरभरात २३ निवारा गृह उपलब्ध आहेत. परंतु बहुतेक घरे अल्पवयीन मुले, निराधार महिला, ‘आफ्टरकेअर’ युवक , यांच्यासाठी आहेत. सर्वसामान्य बेघरांना ही घरे सहज उपलब्ध होत नाहीत. यामुळे उघड्यावर राहणाऱ्या बेघरांचे हाल सुरू आहेत..गणेशोत्सव निर्विघ्न पार पडण्यासाठी पोलिसांचा अॅक्शन मोड, प्रत्येक घडामोडीवर करडी नजर; 'असा' असेल प्लॅन .नियम काय सांगतात?राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियानाअंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, प्रत्येक एक लाख लोकसंख्येमागे किमान १०० जणांसाठी निवारा असणे बंधनकारक आहे. मुंबईसारख्या शहरात किमान १२५ निवारे असणे अपेक्षित आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार मुंबईत ५७ हजारांहून अधिक बेघर नागरिक होते. त्यानुसार ५०० पेक्षा जास्त निवाऱ्यांची गरज आहे. परंतु प्रत्यक्षात फक्त २३ निवारे उपलब्ध आहेत..मोसमी निवाऱ्यांवर दुर्लक्षमे महिन्यात झालेल्या राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत महापालिकेला उन्हाळा आणि पावसाळ्यासाठी तात्पुरते निवारे कसे उपलब्ध करून दिले जातात याचे सादरीकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र गेल्या तीन वर्षांत महापालिकेने एकाही मोसमी निवाऱ्याची व्यवस्था केलेली नाही, असे समितीच्या मिनिट्समध्ये नमूद आहे..महाराष्ट्र राज्य निवारा सनियंत्र समितीचे सदस्य तसेच पहचान संस्थेचे संस्थापक ब्रिजेश आर्या यांनी स्पष्ट केले की, “अनेक कुटुंबांना कायमस्वरूपी निवाऱ्या ऐवजी फक्त पावसाळ्यात डोक्यावर छप्पर हवे असते. महापालिकेकडून शाळा आणि ठराविक सभागृहात आपत्कालीन निवारे केले जातात, पण ते फक्त प्रवासी किंवा वाचवलेल्या लोकांसाठी असतात. बेघरांसाठी सहज 'सहज उपलब्ध होतील' अशा प्रकारचे निवारे गरजेचे आहेत.” असे ही ते म्हणाले..Konkan Railway: मुंबईहून सावंतवाडीला सुटणार विशेष गाड्या; गणेशोत्सवात प्रवाशांना दिलासा .२०१७ चा सर्वोच्च न्यायालय समितीचा अहवाल२०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने मुंबईतील निवाऱ्यांची पाहणी केली होती. तेव्हा फक्त सात निवारे होते, त्यातील सहा लहान मुलांसाठी आणि एक पुरुषांसाठी होता. समितीने तेव्हा ही संख्या “अत्यल्प” असल्याचे सांगून त्वरित उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. महापालिकेने जमीन उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगितले होते. त्यावर समितीने पोर्टा कॅबिन्स व उभ्या रचनेत निवारे करण्याचे सुचवले होते..सध्याची स्थिती“मुंबईत सध्या उपलब्ध असलेले २३ निवारे हे राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियानाअंतर्गत च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आहेत. आणखी निवारे उभारण्याची प्रक्रिया महापालिकेकडून सुरू आहे.त्यासाठी जागा ही निर्धारित केल्या जात आहेत”.तथापि, मुंबईत पुन्हा एकदा मुसळधार पावसात हजारो बेघर नागरिकांना पदपथ, उड्डाणपूलाखाली किंवा बसथांब्यांवर रात्र काढावी लागत आहे, ही वस्तुस्थिती वर्षानुवर्षे बदलत नाही. महापालिकेच्या दाव्यांपेक्षा वास्तव वेगळे आहे. पावसाळ्यात बेघरांसाठी तात्पुरते निवारे उभारणे हे ‘आपत्कालीन काम’ असताना, मुंबईत अजूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसते.."बेघरांसाठी पावसाळ्याच्या अगोदर निवारा उपलब्ध करून त्याबाबत जनजागृती करणे अपेक्षित होते.मात्र पालिका प्रशासन जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसते.यामुळे बेघरांना पावसात कुडकुडत दिवस काढावे लागले."- ब्रिजेश आर्या , सदस्य , महाराष्ट्र राज्य निवारा सनियंत्र समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.