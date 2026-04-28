Mumbai : ICUत बेड नसल्यानं स्ट्रेचरवर ठेवलं, खाली पडून तरुणीचा मृत्यू; तर आणखी एका रुग्णानेही बेड अभावी गमावला जीव

कूपर रुग्णालयात उपचारांदरम्यान २५ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. रविवारी एसआयसीयूमध्ये (स्पेशल इंटेन्सिव्ह केअर युनिट) बेड न मिळाल्याने रुग्णाला ट्रॉलीवर ठेवण्यात आले होते. त्यावरून रुग्ण पडल्याने प्रकृती अधिक खालावली, असा गंभीर आरोप मृत महिलेच्या नातेवाइकांनी केला आहे. याप्रकरणी पोलिसांकडे तक्रार केली असून, मृत्यूचे नेमके कारण पोस्टमार्टम अहवालानंतर स्पष्ट होईल, असे सांगण्यात आले. .गोरेगाव येथील संध्या यादव यांना पोटदुखीमुळे शुक्रवारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. याचदरम्यान ती ट्रॉलीवरून खाली पडून तिची प्रकृती बिघडल्याचा आरोप मृत महिलेचे भाऊ प्रदीप यांनी केला. प्रकरणाचे गंभीर्य लक्षात घेऊन चौकशी करण्यात यईल, असे प्रमुख पालिका रुग्णालयाचे संचालक डॉ. शैलेश मोहिते यांनी सांगितले..ऊन्हाच्या झळा तीव्र! पुण्यासह राज्यात उष्माघाताने तिघांचा मृत्यू, अमरावतीत ४६.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद.आणखी एका रुग्णाचा बेड अभावी मृत्यू झाल्याची घटनाकूपर रुग्णालयात गंभीर अवस्थेत दाखल करण्यात आलेल्या रुग्णाला वेळेवर आयसीयू बेड न मिळाल्याने मृत्यू झाल्याचा गंभीर आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. यावर प्रमुख पालिका रुग्णालयांचे संचालक डॉ. शैलेश मोहिते यांनी याबाबत माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे सांगितले..३८ वर्षीय कैलाश सिंग यांच्यावर नालासोपारा येथील खासगी रुग्णालयात आयसीयूमध्ये उपचार सुरू होते. त्यांना २५ एप्रिलला दुपारी कूपर रुग्णालयात हलवण्यात आले. त्यांना श्वास घेण्यास त्रास आणि रक्तदाब कमी झाल्याने गंभीर स्थितीत कॅज्युअल्टी विभागात दाखल करण्यात आले. अखेर रात्री सुमारे ११च्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला..रात्री उशिरा आयसीयू बेड उपलब्ध होता. वारंवार विनंती करूनही रुग्णाला आयसीयूमध्ये हलविण्यात आले नाही. अखेर रात्री सुमारे ११च्या सुमारास कैलाश सिंग यांचा जनरल वॉर्डमध्ये मृत्यू झाला, असा दावा पत्नी पूजा सिंग यांनी केला आहे..माहिती घेऊन कारवाई!रुग्ण कोणत्या परिस्थितीत रुग्णालयात दाखल झाला होता आणि त्याची प्रकृती गंभीर असताना आयसीयू बेड उपलब्ध का झाला नाही, याबाबतची माहिती घेण्यात येईल, असे प्रमुख पालिका रुग्णालयांचे संचालक डॉ. शैलेश मोहिते म्हणाले.