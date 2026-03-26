Mumbai : १७ वर्षीय मुलानं भरधाव वेगात उडवलं, सायकलने जाणाऱ्या उद्योजकाचा मृत्यू; घटना सीसीटीव्हीत कैद

कल्याण शहरात एका ४२ वर्षीय उद्योजकाचा कारच्या धडके मृत्यू झालाय. कार चालवणारा १७ वर्षांचा एक मुलगा होता. घटनेनंतर तो फरार झाला होता, दुसऱ्या दिवशी त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. कल्याणमधील रिंगरोडवर मंगळवारी सायंकाळी हा अपघात झाला. गांधारी परिसरातील रिंग रोडवर अपघातांचे सत्र थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. मंगळवारी (ता. २५) सायंकाळच्या सुमारास एका भरधाव कारने सायकलस्वाराला दिलेल्या भीषण धडकेत एका व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला. हा थरारक अपघात परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, यामुळे पुन्हा एकदा रिंग रोडवरील सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. Kalyan Accident CCTV Video Shows Minor Speeding Car Hits Cyclist.अपघात प्रकरणी अल्पवयीन मुलाच्या आईविरोधातही गुन्हा दाखल झाला आहे. आईच्या नावे कार नोंद आहे. कार घरातून नेत असताना आईला सांगितलं होतं अशी माहिती अल्पवयीनाने दिलीय. तर मुलाचे वडील वकील असल्याची माहिती समोर येतेय. धक्कादायक बाब म्हणजे मुलाने अपघातानंतर सोशल मीडियावर स्मॉल अक्सिडंट अशी पोस्टही केली होती. मात्र नंतर ती डिलिट करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय..श्रीनिवास तांदळे असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. तांदळे आपल्या सायकलवरून जात असताना, पाठीमागून येणाऱ्या एका भरधाव कारने त्यांना जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की, तांदळे हवेत फेकले गेले आणि जमिनीवर आदळून गंभीर जखमी झाले. उपचारापूर्वीच त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला..अपघाताचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, यात कारचा वेग प्रचंड असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. धडक दिल्यानंतर कारचालकाने मदतीसाठी न थांबता घटनास्थळावरून पोबारा केला..स्थानिकांचा संतापखडकपाडा पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे फरार कारचालकाचा शोध युद्धपातळीवर सुरू आहे. दरम्यान, हा रस्ता आता 'डेथ ट्रॅप' बनला असून भरधाव वाहनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी येथे गतिरोधक किंवा कडक पोलिस बंदोबस्त हवा, अशी आग्रही मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.