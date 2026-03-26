Mumbai : १७ वर्षीय मुलानं भरधाव वेगात उडवलं, सायकलने जाणाऱ्या उद्योजकाचा मृत्यू; घटना सीसीटीव्हीत कैद

Kalyan Accident CCTV VIDEO कल्याण शहरात एका ४२ वर्षीय उद्योजकाचा कारने धडक दिल्यानं अपघाती मृत्यू झाला आहे. उद्योजक सायकलने फेरफटका मारत असताना ही घटना घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी अल्पवयीनाला ताब्यात घेतलं आहे.
सूरज यादव
Updated on

कल्याण शहरात एका ४२ वर्षीय उद्योजकाचा कारच्या धडके मृत्यू झालाय. कार चालवणारा १७ वर्षांचा एक मुलगा होता. घटनेनंतर तो फरार झाला होता, दुसऱ्या दिवशी त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. कल्याणमधील रिंगरोडवर मंगळवारी सायंकाळी हा अपघात झाला. गांधारी परिसरातील रिंग रोडवर अपघातांचे सत्र थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. मंगळवारी (ता. २५) सायंकाळच्या सुमारास एका भरधाव कारने सायकलस्वाराला दिलेल्या भीषण धडकेत एका व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला. हा थरारक अपघात परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, यामुळे पुन्हा एकदा रिंग रोडवरील सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. Kalyan Accident CCTV Video Shows Minor Speeding Car Hits Cyclist

accident
accident news
kalyan

Related Stories

No stories found.