मुंबईतील कांदिवली रेल्वे स्थानकावर AK-47 रायफल घेऊन पाकिस्तानी दहशतवादी फिरत असल्याचा दावा करणारा पाच सेकंदांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर रेल्वे पोलीस आणि रेल्वे सुरक्षा दल (RPF) यंत्रणांमध्ये एकच खळबळ उडाली. मात्र, पोलिसांनी केलेल्या तपासात हा व्हिडीओ कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) मदतीने तयार केल्याचे निष्पन्न झाले आहे..व्हॉट्सॲपवरून रेल्वे पोलिसांना पाठवला व्हिडीओमिळालेल्या माहितीनुसार, 16 नोव्हेंबर रोजी कांदिवली रेल्वे स्थानकातील हा पाच सेकंदांचा व्हिडीओ व्हॉट्सॲपवरून रेल्वे पोलिसांनाही पाठवण्यात आला होता. व्हिडीओमध्ये AK-47 रायफल घेऊन पाकिस्तानी दहशतवादी स्थानक परिसरात फिरत असल्याचे दाखवण्यात आले होते. या व्हिडीओमुळे रेल्वे पोलीस आणि RPF यंत्रणा तातडीने सतर्क झाल्या. त्यानंतर संबंधित स्थानक परिसरातील हालचालींची तपासणी सुरू करण्यात आली..दिवसभराचे CCTV फुटेज तपासलेव्हिडीओची सत्यता पडताळण्यासाठी पोलिसांनी कांदिवली रेल्वे स्थानकातील संपूर्ण दिवसाचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. या तपासादरम्यान व्हिडीओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे कोणतीही संशयास्पद व्यक्ती स्थानकात आढळून आली नाही. त्यामुळे व्हिडीओमध्ये दाखवण्यात आलेल्या घटनेबाबत अधिक तांत्रिक तपास करण्यात आला. त्यामध्ये हा व्हिडीओ प्रत्यक्षातील नसून AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले..Maharashtra Drought: राज्यात दुष्काळाचे संकट गडद! आणखी चार तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; संख्या ३०८ वर, ९ तालुक्यांचे सर्वेक्षण होणार.अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखलया प्रकरणी बोरीवली रेल्वे पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तींविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. तसेच, संबंधित बनावट व्हिडीओ तयार करणारी व्यक्ती आणि तो सर्वप्रथम प्रसारित करणारे मूळ सोशल मीडिया अकाउंट कोणाचे आहे, याचा शोध सायबर पोलिसांकडून घेतला जात आहे. व्हिडीओ तयार करण्यामागे कोण होते आणि तो कोणत्या अकाउंटवरून प्रसारित करण्यात आला, याची माहिती मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..मुंबईत यापूर्वीही AI व्हिडीओ व्हायरलदरम्यान, मुंबईत यापूर्वीही अशाच प्रकारचे अनेक बनावट AI व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. यामध्ये मुंबईत त्सुनामी आल्याचे, मोठी आग लागल्याचे, बिबट्या फिरत असल्याचे, महाकाय मगर दिसल्याचे तसेच फ्लायओव्हर कोसळल्याचे व्हिडीओ समाविष्ट होते. आता कांदिवली रेल्वे स्थानकातील दहशतवाद्याचा व्हिडीओही AI च्या माध्यमातून तयार केल्याचे समोर आले आहे..ठाण्याच्या पोलीस आयुक्तांचे व्हॉटसअप हॅक, स्टेटसला २० आक्षेपार्ह व्हिडीओ; पोलीस दलात खळबळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.