Lalbaugcha Raja Mandal : लालबाग राजा मंडळ अडचणीत! BMC नं धाडली नोटीस; 24 तासांत करावं लागणार 'हे' काम, अन्यथा होणार कारवाई

मुंबई : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर दरवर्षीप्रमाणे लाखो भाविक लालबाग राजाच्या दर्शनासाठी गर्दी करतात (Lalbaugcha Raja BMC Notice). यंदा भाविकांसाठी प्रसाद म्हणून जेवणाची व्यवस्था करण्याचा निर्णय लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने घेतला. त्यासाठी लालबागमधील पेरू कंपाऊंड परिसरात तीन अन्नछत्र उभारले गेले..मात्र, मुंबई पोलिस (Mumbai Police) आणि अग्निशमन दलाने सुरक्षेच्या कारणास्तव परवानगी नाकारल्यानंतरही मंडळाने अन्नछत्राची उभारणी केली. यामुळे मुंबई महापालिकेच्या एफ दक्षिण विभागाकडून जागेच्या मालकालाच नोटीस बजावली असून, २४ तासांत अन्नछत्र काढा अन्यथा कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे..गर्दी आणि सुरक्षेचा प्रश्नअन्नछत्रात एकावेळी ५०० पेक्षा जास्त भक्त प्रसाद घेऊ शकतील, अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. परंतु अचानक होणारी गर्दी, चेंगराचेंगरीचा धोका आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही बाब धोकादायक असल्याचे पोलिस आणि अग्निशमन दलाने नमूद केले. म्हणूनच परवानगी नाकारण्यात आली होती..जागेच्या मालकालाच नोटीससध्या पेरू कंपाऊंडमधील ही जागा एका विकासकाच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे एफ दक्षिण वॉर्डने थेट जागेच्या मालकालाच नोटीस दिली आहे. मंगळवारी बजावलेल्या या नोटीसमध्ये २४ तासांच्या आत मंडप, शेड आणि साहित्य हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. बुधवारपर्यंत ही कामे न झाल्यास महापालिका स्वतःच कारवाई करणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..अद्याप अंतिम निर्णय नाहीअग्निशमन दलाने देखील सुरक्षिततेच्या कारणास्तव अन्नछत्रास परवानगी नाकारली आहे. पोलिस आणि महापालिकेकडून परवानगी मिळाल्याशिवाय अग्निशमन विभागही मान्यता देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे..