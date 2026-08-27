मुंबई

Mumbai Local: पार्किंगची फेररचना, नायगाव-भाईंदरमध्ये ३१ नव्या मार्गिका; रेल्वे प्रशासनाचा निर्णय

Railway Administration: गोरेगाव-बोरिवली हार्बर मार्गाचा विस्तार आणि बोरिवली-विरारदरम्यान पाचवी-सहावी मार्गिका उभारण्यासाठी नायगाव आणि भाईंदर दरम्यान ३१ नवीन लाईन्स उभारण्यात येणार आहेत.
Mumbai Local

Mumbai Local

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नितीन बिनेकर

मुंबई : रेल्वेची क्षमता वाढविण्यासाठी सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांमध्ये लोकल उभ्या करण्याच्या सुविधांचाही विस्तार करण्यात येणार आहे. गोरेगाव-बोरिवली हार्बर मार्गाचा विस्तार आणि बोरिवली-विरारदरम्यान पाचवी-सहावी मार्गिका उभारण्यासाठी ३७ विद्यमान लोकल गाड्या उभ्या करण्याच्या मार्गिका (स्टॅबलिंग लाइन्स) हटवण्यात येणार आहेत. त्याऐवजी नायगाव ते भाईंदरदरम्यान रेल्वे कॉरिडॉरच्या पश्चिम बाजूस ३१ नव्या मार्गिका उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

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