Mumbai Local: पार्किंगची फेररचना, नायगाव-भाईंदरमध्ये ३१ नव्या मार्गिका; रेल्वे प्रशासनाचा निर्णय

नितीन बिनेकरमुंबई : रेल्वेची क्षमता वाढविण्यासाठी सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांमध्ये लोकल उभ्या करण्याच्या सुविधांचाही विस्तार करण्यात येणार आहे. गोरेगाव-बोरिवली हार्बर मार्गाचा विस्तार आणि बोरिवली-विरारदरम्यान पाचवी-सहावी मार्गिका उभारण्यासाठी ३७ विद्यमान लोकल गाड्या उभ्या करण्याच्या मार्गिका (स्टॅबलिंग लाइन्स) हटवण्यात येणार आहेत. त्याऐवजी नायगाव ते भाईंदरदरम्यान रेल्वे कॉरिडॉरच्या पश्चिम बाजूस ३१ नव्या मार्गिका उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे..सेवेत नसलेल्या गाड्यांचे रेक उभे करण्यासाठी स्टॅबलिंग लाइन्सचा वापर केला जातो. नव्या धावत्या मार्गिकांसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देताना विद्यमान स्टॅबलिंग सुविधांची फेररचना केली जाईल. गोरेगाव उत्तर, बोरिवली, भाईंदर आणि भाईंदर दक्षिण येथील काही मार्गिका हटवून पर्यायी व्यवस्था नायगाव-भाईंदरदरम्यान येईल. हार्बरच्या विस्तारासाठी गोरेगाव उत्तर येथील पाच आणि बोरिवलीतील चार मार्गिका हटवण्यात येणार आहेत, तर बोरिवली-विरार पाचवी-सहावी मार्गिकेच्या कामासाठी बोरिवलीतील आणखी चार, भाईंदरमधील २२ आणि भाईंदर दक्षिण येथील दोन लाइन्स हटविण्याचे प्रस्तावित आहे..सणासुदीत अन्नसुरक्षेवर FDAची नजर! शाळा, अंगणवाड्यांसह सेंट्रल किचनची तपासणी; नवे आदेश जारी करणार.किती जमिनीची आवश्यकता?नव्या स्टॅबलिंग सुविधांसाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाला (एमआरव्हीसी) ६,९६१.५३ चौरस मीटर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. इंजिनिअरिंग स्केल प्लॅननुसार, यामध्ये खासगी मालकीची जमीन, सरकारी जमीन आणि मिठागराच्या जमिनीचा समावेश आहे. नव्या सुविधांच्या उभारणीमुळे रेल्वेच्या विस्तारणाऱ्या नेटवर्कसाठी आवश्यक स्टॅबलिंग व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे..मार्च २०२९पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्यगोरेगाव उत्तर-बोरिवली हार्बर मार्गाचा विस्तार आणि बोरिवली-विरार पाचवी-सहावी मार्गिका या दोन्ही प्रकल्पांचे काम मार्च २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. लोकल गाड्या उभ्या करण्याच्या सुविधांचीही योग्य ठिकाणी पुनर्रचना केली जाणार असून त्यादृष्टीने नियोजन सुरू आहे..BEST Bus: रक्षाबंधनसाठी 'बेस्ट'ची मोठी भेट, मुंबईत १३६ जादा गाड्या चालवण्याचे नियोजन.नव्या मार्गिकांमुळे रेल्वेची क्षमता वाढणारबोरिवली-विरारदरम्यान पाचवी-सहावी मार्गिका उभारल्यामुळे अतिरिक्त रेल्वे क्षमता उपलब्ध होणार आहे. उपनगरी आणि इतर गाड्यांसाठी स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध करून देण्यास या प्रकल्पाची मदत होणार असून, भविष्यातील लोकल सेवांसाठीही अतिरिक्त क्षमता निर्माण होईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.