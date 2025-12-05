Mumbai Local: मुंबई लोकलच्या प्रवाशांसाठी खुशखबर! 'या' मार्गावर अतिरिक्त लोकल फेऱ्या सुरू; किती अन् कधी, जाणून घ्या

मुंबई : ट्रान्सहार्बर रेल्वे मार्गावरील प्रवाशांसाठी खुशखबर समोर आली आहे. नेरूळ–उरण–नेरूळ या मार्गावर ४ अतिरिक्त लोकल फेऱ्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच उरण परिसरातील प्रवाशांना जलद आणि नियमित रेल्वे सुविधा मिळणार आहे..तर बेलापूर–उरण–बेलापूर मार्गावर ६ अतिरिक्त लोकल फेऱ्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. तारघर आणि गव्हाण याठिकाणी नव्या रेल्वे स्थानकास मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पंतप्रधानासह केंद्राकडे याची मागणी केली होती. रेल्वे मंत्र्यांनी मागणी मान्य केल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आभार मानले आहेत..Mumbai News: मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! सायन उड्डाणपूल खुला होणार; पण कधी? तारीख आली समोर.रेल्वे बोर्डाने ३ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या अधिकृत पत्रकानुसार, बंदर मार्गावर एकूण १० नवीन उपनगरीय सेवांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सार्वजनिक सोयीसाठी सुधारित उपनगरीय रेल्वे कनेक्टिव्हिटीच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र सरकारने २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी पाठवलेल्या प्रस्तावानंतर हा निर्णय घेण्यात आला..रेल्वे बोर्डाने बंदर मार्गावरील उपनगरीय सेवांसाठी तारघर आणि गव्हाण स्थानकांवर थांबे देण्याची तरतूद देखील मंजूर केली आहे. यामुळे उरण कॉरिडॉरवरील वेगाने विकसित होणाऱ्या निवासी आणि औद्योगिक क्षेत्रांमधील प्रवाशांना आवश्यक असलेला दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. जे सध्या शेवटच्या मैलापर्यंतच्या कनेक्टिव्हिटीसाठी रस्ते वाहतुकीवर अवलंबून आहेत. .नवीन सेवा आणि थांब्यांव्यतिरिक्त, मंत्रालयाने नेरुळ-उरण आणि बेलापूर-उरण या दोन्ही विभागांवर बंदर मार्गावरील सेवांचा वेग वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांना हे बदल लवकरात लवकर सोयीस्कर तारखेला अंमलात आणण्याचे आणि जनजागृतीसाठी व्यापक प्रचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रेल्वे बोर्डाने हे प्रकरण "अत्यंत तातडीचे" म्हणून चिन्हांकित केले आहे. मध्य रेल्वे अधिकाऱ्यांना अनुपालन आणि त्वरित कारवाई सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत..Mumbai BEST Bus: महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त बेस्टचा मोठा निर्णय, 'या' मार्गांवर विशेष बस चालणार! .महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी उरण मार्गावर अतिरिक्त उपनगरीय रेल्वे सेवांना मंजुरी देण्याची घोषणा केली आहे. ही "मुंबईकरांसाठी एक खास भेट" असल्याचे म्हटले. रेल्वे मंत्रालयाकडून मिळालेले पत्र शेअर करताना, मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे या प्रदेशात स्थानिक रेल्वे कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याची विनंती स्वीकारल्याबद्दल आभार मानले..एक्सवरील त्यांच्या पोस्टमध्ये, फडणवीस म्हणाले की, या निर्णयामुळे दैनंदिन प्रवाशांना मोठा फायदा होईल. नवी मुंबई आणि आसपासच्या भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी प्रवास सोपा होईल. मंजुरीमध्ये तरघर आणि गव्हाण स्थानकांवर थांबे देखील समाविष्ट आहेत, ज्या स्थानिक प्रवाशांची दीर्घकाळापासूनची मागणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.