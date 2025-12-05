मुंबई

Mumbai Local: मुंबई लोकलच्या प्रवाशांसाठी खुशखबर! 'या' मार्गावर अतिरिक्त लोकल फेऱ्या सुरू; किती अन् कधी, जाणून घ्या

Trans Harbour Local Railway: मुंबई लोकल रेल्वे मार्गावर अतिरिक्त लोकल फेऱ्या सुरू झाल्या असून तारघर व गव्हाण याठिकाणी नव्या रेल्वे स्थानकास मंजुरी दिली आहे.
Trans Harbour Additional Local Train Service

Trans Harbour Additional Local Train Service

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : ट्रान्सहार्बर रेल्वे मार्गावरील प्रवाशांसाठी खुशखबर समोर आली आहे. नेरूळ–उरण–नेरूळ या मार्गावर ४ अतिरिक्त लोकल फेऱ्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच उरण परिसरातील प्रवाशांना जलद आणि नियमित रेल्वे सुविधा मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
railway
Mumbai
Local Train
Mumbai Local Train
Railway Administration
Railway Department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com