Mumbai Local: मुंबई लोकल प्रवाशांनो तिकीट सांभाळा! मध्य-पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला; विनातिकीट प्रवासाला आळा बसणार

मुंबईच्या लोकल ट्रेनमधील तिकीट तपासणी प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांची (टीसी) संख्या जवळपास दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठवला आहे. सध्या, मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात सुमारे १,४०० टीसी आणि पश्चिम रेल्वेमध्ये सुमारे १,१०० टीसी कार्यरत आहेत. परंतु दररोजच्या लाखो प्रवाशांची संख्या पाहता, ही संख्या अपुरी पडत आहे. .अशा परिस्थितीत अतिरिक्त टीसींच्या नियुक्तीची मागणी करण्यात आली आहे. याला मंजुरी मिळाल्यास, टीसींची संख्या टप्प्याटप्प्याने वाढवली जाईल. यामुळे लोकल ट्रेनसह संपूर्ण विभागातील तिकीट तपासणी प्रणाली अधिक मजबूत होईल आणि तिकीटाशिवाय प्रवास करणाऱ्या लोकांना आळा घालण्यासही मदत होईल..Liquor Shops Rules: सोसायटीच्या संमतीशिवाय दारू विक्रीचं दुकान उघडता येणार नाही; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, नवा आदेश काय?.रेल्वे बोर्डाच्या मानकांनुसार, प्रत्येक १,००० प्रवाशांमागे एक तिकीट तपासणी कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. मध्य रेल्वेच्या मुंबई लोकल ट्रेनमधून दररोज सरासरी ३५ ते ३८ लाख प्रवासी प्रवास करतात, तर पश्चिम रेल्वेच्या लोकल ट्रेनमधून २८ ते ३० लाख प्रवासी प्रवास करतात. त्यानुसार, मध्य रेल्वेने अंदाजे २,८०० तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांची (टीसी) गरज असल्याचे म्हटले आहे, तर पश्चिम रेल्वेने अंदाजे २,३०० ते २,४०० तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांची गरज असल्याचे म्हटले आहे..म्हणजेच एकूण ४,७०० तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे.मुंबईच्या उपनगरीय लोकल ट्रेनमधून दररोज ६५ लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतात. सध्याच्या टीसींच्या संख्येमुळे, सर्व स्थानकांवर आणि लोकल ट्रेनमध्ये नियमित तिकीट तपासणी करणे शक्य होत नाही. काही प्रवासी याचा गैरफायदा घेऊन तिकिटाशिवाय प्रवास करतात. शिवाय चुकीच्या वर्गात प्रवास करणे, किंवा फर्स्ट क्लास आणि एसी लोकल ट्रेनमध्ये वैध तिकिटाशिवाय प्रवास करणे यांसारख्या घटना पूर्णपणे टाळणे अवघड आहे..एका रेल्वे अधिकाऱ्याच्या मते, टीसींची संख्या वाढवल्याने तिकीटविरहित प्रवाशांवर अधिक कठोर कारवाई करणे शक्य होईल. गर्दीच्या वेळी प्रमुख स्थानकांवर स्वतंत्र तपासणी पथके तैनात केली जाऊ शकतात. एसी लोकल, फर्स्ट क्लास आणि महिला व दिव्यांग प्रवाशांसाठी राखीव असलेल्या डब्यांमधील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवरही प्रभावी कारवाई केली जाऊ शकते. सणांच्या वेळी, विशेष तपासणी मोहिमांदरम्यान आणि रात्रीच्या वेळीही स्वतंत्र पथके उपलब्ध करून दिली जाऊ शकतात..५,२२० एसटी गाड्यांंसह ४२ रेल्वे फेऱ्यांचे नियोजन, गौरी-गणपतीसाठी प्रशासनाचा निर्णय; विशेष सवलतींचीही घोषणा .प्रमुख स्थानकांवरील तपासणी मोहिमा, विशेष कर्तव्ये आणि अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांमुळे सध्याचे टीसी मोठ्या दबावाखाली आहेत. अतिरिक्त कर्मचारीवर्गामुळे कर्तव्यांचे अधिक चांगल्या प्रकारे वाटप होईल आणि कामाचा भार कमी होईल. मुंबई लोकल ट्रेनमधून दररोज अंदाजे ७० ते ८० लाख प्रवासी प्रवास करतात. शहराच्या सुमारे ४५० किलोमीटरच्या रेल्वे नेटवर्कला सेवा देणारी ही रेल्वेगाडी मुंबईची जीवनरेखा मानली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.