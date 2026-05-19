Mumbai News: दादर स्थानक बनणार अधिक सुरक्षित, वेगवान ! ३४ वर्षे जुनी सिग्नल प्रणाली बदलली

मुंबई : दादर रेल्वे स्थानकावर सिग्नल यंत्रणेचे मोठे आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे. मुंबई उपनगरी रेल्वेच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकत येथे ३४ वर्षे जुनी सिग्नल यंत्रणा बदलून अत्याधुनिक सिमेन्स वेस्ट्रेस एमके-२ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली यशस्वीरीत्या कार्यान्वित करण्यात आली..पश्चिम रेल्वे, मध्य रेल्वे आणि आगामी मेट्रो मार्गांना जोडणाऱ्या या स्थानकावरील बदलामुळे रेल्वे वाहतूक अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि सुरळीत होणार आहे. दादर स्थानकावर १८ एप्रिल १९९२ पासून पारंपरिक पॅनेल इंटरलॉकिंग प्रणाली कार्यरत होती. तब्बल ३४ वर्षांनंतर तिच्या जागी आधुनिक डिजिटल प्रणाली बसविण्यात आली आहे. नव्या प्रणालीमध्ये १०३ कार्यरत मार्गांचे नियंत्रण शक्य होणार असून, त्यामुळे रेल्वे वाहतुकीची विश्वासार्हता, सुरक्षितता आणि कार्यक्षमता वाढणार आहे..दादर सिग्नल यंत्रणेचा प्रवास१८ एप्रिल १९९२ : पॅनेल इंटरलॉकिंग सुरू१७ मे २०२६ : इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्यान्वित.नव्या यंत्रणेचे फायदेसुरक्षितता वाढणारगाड्यांचे संचालन अधिक अचूकतांत्रिक अडथळे कमीप्रवास अधिक सुरळीतदेखभाल सुलभ होणार.नव्या प्रणालीची ठळक वैशिष्ट्ये१०३ मार्गाचे डिजिटल नियंत्रणदुहेरी वीजपुरवठा व्यवस्थाडेटा लॉगर व टीएमएस प्रणालीतांत्रिक बिघाडातही अखंड सेवासुरक्षित आणि वेगवान संचालन.