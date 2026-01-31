Mumbai : लोकलमध्ये वादानंतर झटापट, तीन प्रवासी रुळावर पडल्याची घटना

मुंबई, ता. ३० : मध्य रेल्वेच्या सायन रेल्वे स्थानकाजवळ लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या भांडणाचे रूपांतर झटापटीत होऊन तीन तरुण थेट रेल्वे रुळावर कोसळले. ही घटना शुक्रवारी (ता. ३०) सकाळी घडली. यातील एकाची प्रकृती गंभीर आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे तिन्ही तरुण कुर्ला रेल्वे स्थानकावरून सकाळी सुमारे ९.४० वाजताच्या सुमारास कल्याण-सीएसएमटी धीम्या लोकलमध्ये चढले होते. लोकलमध्ये प्रवासादरम्यान त्यांच्यात वाद झाला. हा वाद पुढे झटापटीत रूपांतरित झाला. त्याच वेळी सायन रेल्वे स्थानकादरम्यान हे तिघेही रुळावर पडले..घटनेनंतर रेल्वे प्रशासनाने तातडीने ओव्हरहेड वायरचा विद्युतपुरवठा सुमारे नऊ मिनिटांसाठी बंद केला. त्यामुळे त्या मार्गावरील लोकल वाहतूक थांबविण्यात आली. जीवितहानी होऊ नये.तसेच तत्काळ वैद्यकीय मदत देता यावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. जखमी तरुणांना त्वरित सायन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..Ajit Pawar : अजित पवारांच्या शेवटच्या सहीने आमदारांना मोठं गिफ्ट, कोणत्या फाईलला दिली मंजुरी?.जखमींपैकी अफझल चौधरी (वय ३६, रा. गोवंडी, मुंबई) यांची प्रकृती गंभीर असून, सचिन विश्वकर्मा (वय २१, रा. नालासोपारा, ठाणे) आणि जैनिल सय्यद (वय २५, रा. कुर्ला, मुंबई) यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. ही घटना सकाळी सुमारे १०.४३ वाजताच्या सुमारास घडल्याची माहिती आहे. याप्रकरणी अद्याप कोणाचाही जबाब नोंदविण्यात आलेला नसून, नेमक्या कारणांचा तपास रेल्वे पोलिसांकडून सुरू आहे..प्रवाशांचे हालसायन रेल्वे स्थानकादरम्यान झालेल्या घटनेनंतर ओव्हरहेड वायरचा विद्युतपुरवठा सुमारे नऊ मिनिटांसाठी बंद करण्यात आला. त्यामुळे अप-डाऊन धीम्या मार्गावरील लोकल सेवा तात्पुरती खोळंबली. सकाळी गर्दीच्या वेळी लोकल थांबल्यामुळे प्रवाशांचे हाल झाले. काही वेळ लोकल डब्यांमध्येच प्रवाशांना थांबावे लागले, तर स्थानकांवरही गर्दी वाढली. संभाव्य जीवितहानी टाळण्यासाठी आणि जखमींना तातडीने मदत देता यावी, या दृष्टीने रेल्वे प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले..काय घडलं?सायन स्थानकादरम्यान घडलेल्या घटनेत प्रवासी नेमके कशामुळे लोकलमधून खाली पडले, याचा तपास रेल्वे पोलिसांकडून सुरू आहे. गर्दीच्या रेट्यामुळे तोल जाऊन प्रवासी पडले की डब्यात झालेल्या भांडणातून झटापट होऊन ही घटना घडली, याबाबत वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. दरम्यान, रेल्वे प्रशासनाने भांडणातून झालेल्या झटापटीमुळे प्रवासी खाली पडल्याचा दावा केला आहे. मात्र, नेमके कारण काय, याबाबत पोलिसांच्या तपासानंतरच स्पष्टता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.