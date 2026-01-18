मुंबई

Local Megablock: पुढील काही तास मुंबईकरांचे होणार हाल! मेगाब्लॉकमुळे लोकलचे वेळापत्रक कोलमडणार; तब्बल १२० फेऱ्या रद्द राहणार

Megablock Update: उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती, सिग्नल यंत्रणेतील तांत्रिक कामांसाठी मध्य रेल्वे, हार्बर रेल्वे, ट्रान्स हार्बर रेल्वे लाइन आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेतील तांत्रिकांसाठी रविवारी (ता. १८) रेल्वेच्या मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेचा सीएसएमटी- विद्याविहार अप आणि डाऊन धीम्या मार्ग, तर हार्बर मार्गावरील पनवेल ते वाशी अप आणि डाऊन मार्गावर ब्लॉक घेण्यात आलेला आहे, त्यामुळे रविवारी घराबाहेर पडणाऱ्या प्रवाशांचे मेगाहाल होणार आहेत.

