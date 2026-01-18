Local Megablock: पुढील काही तास मुंबईकरांचे होणार हाल! मेगाब्लॉकमुळे लोकलचे वेळापत्रक कोलमडणार; तब्बल १२० फेऱ्या रद्द राहणार

मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेतील तांत्रिकांसाठी रविवारी (ता. १८) रेल्वेच्या मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेचा सीएसएमटी- विद्याविहार अप आणि डाऊन धीम्या मार्ग, तर हार्बर मार्गावरील पनवेल ते वाशी अप आणि डाऊन मार्गावर ब्लॉक घेण्यात आलेला आहे, त्यामुळे रविवारी घराबाहेर पडणाऱ्या प्रवाशांचे मेगाहाल होणार आहेत. .मुख्य मार्गावर सीएसएमटी ते विद्याविहारदरम्यान सकाळी १०.५५ ते दुपारी ३.५५ या वेळेत अप-डाऊन धीम्या मार्गावर ब्लॉक राहील. या काळात धीम्या मार्गावरील लोकल सेवा जलद मार्गावर वळवण्यात येणार आहेत. तर हार्बर मार्गावर पनवेल ते वाशीदरम्यान सकाळी ११.०५ ते दुपारी ४.०५ या वेळेत ब्लॉक असून, अनेक लोकल सेवा रद्द करण्यात येतील. ट्रान्सहार्बर मार्गावरही पनवेल ते ठाणेदरम्यान काही सेवा रद्द करण्यात आल्या आहेत. ब्लॉकदरम्यान सीएसएमटी ते वाशी विशेष लोकल चालवण्यात येणार आहे..हार्बर रेल्वेकुठे : पनवेल ते वाशी अप आणि डाऊन मार्गावरवेळ : सकाळी ११.०५ ते दुपारी ४.०५परिणाम : ब्लॉकवेळेत सीएसएमटी ते पनवेल, ठाणे ते पनवेलदरम्यान अप आणि डाऊन लोकल फेऱ्या रद्द राहणार. तर सीएसएमटी ते वाशीदरम्यान विशेष लोकल चालवण्यात येणार आहेत..ट्रान्स-हार्बरट्रान्स-हार्बर मार्गावर पनवेल-ठाणे व ठाणे-पनवेल दरम्यानच्या काही लोकल सेवा रद्द राहतील. मात्र या कालावधीत ठाणे ते वाशी-नेरुळ तसेच बेलापूर/नेरुळ ते उरण या मार्गांवरील सेवा सुरू राहणार आहेत..पश्चिम रेल्वेकांदिवली ते बोरिवलीदरम्यान सहाव्या मार्गिकेच्या कामासाठी ब्लॉक घेण्यात आला आहे. परिणामी रविवार (ता. १८) १२० लोकल फेऱ्या रद्द राहणार असून काही लोकल विलंबाने धावणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.