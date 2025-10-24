मुंबई

Local Megablock: मुंबईकरांनो लक्ष द्या! शनिवार आणि रविवारी मेगाब्लॉक; कधी अन् कुठे? जाणून घ्या

Mumbai Local Train Update: अभियांत्रिकी आणि देखभालीच्या कामांसाठी रेल्वे ट्रान्स-मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यावेळी काही गाड्या रद्द केल्या जाणार आहेत.
Mumbai Local Megablock
Mumbai Local MegablockESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मध्य रेल्वेकडून अभियांत्रिकी आणि देखभालीच्या कामांसाठी मध्य रेल्वे तसेच ट्रान्स-हार्बर मार्गावर रविवारी (ता.२६) मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामुळे या दोन्ही मार्गांवर रेल्वे सेवांवर परिणाम होणार आहे. दुसरीकडे पश्चिम रेल्वे मार्गावर वसई रोड आणि भाईंदर स्थानकांदरम्यान रात्रकालीन ब्लॉक घेण्यात आला आहे.

