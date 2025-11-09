Mumbai Local: आनंदाची बातमी! मुंबई लोकलच्या 'या' मार्गावर १० अतिरिक्त ट्रेन चालवणार, २ नवीन स्थानके सुरू होणार

मुंबई : मुंबईकरांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मध्य रेल्वेच्या बेलापूर-उरण रेल्वे मार्गाचे मोठे अपग्रेडेशन सुरू आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील विमान वाहतूक डिसेंबरमध्ये पुन्हा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर या महिन्याच्या अखेरीस नवीन लोकल ट्रेन सेवा आणि स्थानके सुरू होण्याची अपेक्षा आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, या महिन्यापासून, नेरुळ/बेलापूर-उरण कॉरिडॉरवर १० अतिरिक्त गाड्या धावतील. याव्यतिरिक्त, तारघर आणि गव्हाण ही दोन नवीन रेल्वे स्थानके लवकरच जनतेसाठी खुली होतील. मध्य रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, या नवीन स्थानकांचे काम ९५-९६% पूर्ण झाले आहे. तारघर रेल्वे स्थानक नवी मुंबई विमानतळाजवळ आहे. ज्यामुळे प्रवाशांना आणि विमानतळ कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल..Western Railway: पश्चिम रेल्वेवर फुकटे प्रवासी वाढले! सात महिन्यांत १२१.६७ कोटी दंड .गव्हाण स्टेशन उरणमधील रहिवाशांना चांगली सुविधा प्रदान करेल. गव्हाण रेल्वे स्थानकावरील शौचालये, प्लॅटफॉर्म, तिकीट केंद्रे आणि पार्किंग क्षेत्राचे काम पूर्ण झाले आहे. तर काही किरकोळ काम अजूनही सुरू आहे. तारघर आणि गव्हाण दोन्ही स्थानके सिडकोने बांधली आहेत. सध्या, नेरुळ आणि उरण दरम्यान लोकल गाड्या गर्दीच्या वेळेत अंदाजे एक तास आणि गर्दी नसलेल्या वेळेत दीड तासाच्या अंतराने धावतात..बेलापूर-उरण सेवा देखील अशाच वेळापत्रकानुसार चालते. सेवांमध्ये वाढ झाल्यामुळे सरासरी ट्रेन अंतर १५ मिनिटांनी कमी होईल. ज्यामुळे गर्दी कमी होण्यास मदत होईल. सध्या उरण मार्गावर दररोज ४० रेल्वे सेवा आहेत. नवीन वेळापत्रक लागू झाल्यानंतर ही संख्या ५० पर्यंत वाढेल. सीवूड-बेलापूर-उरण मार्गावर पाच अप आणि पाच डाउन लोकल गाड्या जोडल्या जातील..Mumbai News: रहिवाशांना ‘एसआरए’चे कवच! मुंबईतील इमारतींना आता बाहेरील बाजूने जिना लागणार .त्याचे नियोजन आधीच सुरू झाले आहे. सुरुवातीला, सीवूड्स-बेलापूर-उरण मार्गावर लोकल ट्रेनची संख्या १० अप आणि १० डाउन पर्यंत वाढवण्याची योजना होती. तिकीट विक्री आणि प्रवासी संख्या लक्षात घेता एकूण १० लोकल ट्रेनवर सहमती झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.