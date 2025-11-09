मुंबई

Mumbai Local: आनंदाची बातमी! मुंबई लोकलच्या 'या' मार्गावर १० अतिरिक्त ट्रेन चालवणार, २ नवीन स्थानके सुरू होणार

Mumbai Local New Railway Stataion: मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. मुंबई लोकलच्या 'या' मार्गावर १० अतिरिक्त ट्रेन चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच दोन नवीन स्थानके होणार आहेत.
Mansi Khambe
मुंबई : मुंबईकरांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मध्य रेल्वेच्या बेलापूर-उरण रेल्वे मार्गाचे मोठे अपग्रेडेशन सुरू आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील विमान वाहतूक डिसेंबरमध्ये पुन्हा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर या महिन्याच्या अखेरीस नवीन लोकल ट्रेन सेवा आणि स्थानके सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

