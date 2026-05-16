Navi Mumbai: नवी मुंबईतील 'ही' स्थानकं मध्य रेल्वेच्या ताब्यात, प्रशासनाचा मोठा निर्णय; प्रवाशांचा फायदा होणार, कसा?

मुंबई : नवी मुंबईतील सिडकोच्या अखत्यारीतील रेल्वे स्थानके सहा महिन्यांत मध्य रेल्वेकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मध्य रेल्वे, सिडको आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीत याबाबत सकारात्मक तोडगा निघाला. खासदार नरेश म्हस्के यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागला आहे..छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील मध्य रेल्वे मुख्यालयात शुक्रवारी (ता. १५) झालेल्या बैठकीत नवी मुंबईतील रेल्वे स्थानकांची दुरवस्था, अपुऱ्या सुविधा आणि रखडलेली देखभाल कामे यावर चर्चा झाली. अनेक स्थानकांच्या देखभाल करारांची मुदत संपूनही नव्याने करार न झाल्याने प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला..Mumbai News : गुगल बरोबर ॲपललाही नोटीस; बाईक टॅक्सी सेवेला झटका, राज्य सायबर विभागाची मोठी कारवाई.नवी मुंबईतील मानखुर्द-बेलापूर, ठाणे-तुर्भे-वाशी नेरूळ तसेच नेरूळ-उरण मार्गावरील स्थानकांचे व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी ही स्थानके मध्य रेल्वेकडे तातडीने हस्तांतरित करावीत, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. तसेच पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक दुरुस्ती, तिकीट खिडक्या सुरू करणे, भुयारी मार्ग आणि पादचारी पुलाची रखडलेली कामे सुरू करण्यावर भर देण्यात आला. रेल्वे प्रशासनाने स्थानके हस्तांतराची प्रक्रिया सहा महिन्यांत पूर्ण करण्यास सहमती दर्शवली आहे..लाखो रेल्वे प्रवाशांना मोठा दिलासाअनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नावर सातत्याने पाठपुरावा केल्याने लाखो रेल्वे प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे, अशी प्रतिक्रिया खासदार नरेश म्हस्के यांनी व्यक्त केली. बैठकीला सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राजा दयानिधी, मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ प्रधान मुख्य अभियंता रजनीश माथूर, मुख्य अभियंता नवीन पाटील, नवी मुंबई शिवसेना जिल्हाप्रमुख द्वारकानाथ भोईर, माजी उपमहापौर रमाकांत म्हात्रे, नगरसेवक अनिकेत म्हात्रे, ज्ञानेश्वर जाधव, तसेच अन्य अधिकारी आणि पदाधिकारी उपस्थित होते..IPL 2026: अम्पायरला शिवी दिली! Mumbai Indians च्या दिग्गजावर कारवाई; पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यात घातला राडा अन्....संपूर्ण ताब्याची मागणीप्रशासनाने रेल्वेचा परिचालन परिसरच नव्हे, तर संपूर्ण स्थानक रेल्वेकडे हस्तांतरित करावे, स्थानक परिसरातील दुकाने, महसूल उत्पन्न देणाऱ्या जागा तसेच सर्व आर्थिक उत्पन्नाशी संबंधित परिसरही मध्य रेल्वेकडे देण्यात यावा, प्रवाशांना सुविधा द्यायच्या असतील, तर संपूर्ण ताबा रेल्वेकडे देणे आवश्यक असल्याचे मत रेल्वे अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.