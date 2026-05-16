Navi Mumbai: नवी मुंबईतील 'ही' स्थानकं मध्य रेल्वेच्या ताब्यात, प्रशासनाचा मोठा निर्णय; प्रवाशांचा फायदा होणार, कसा?

Central Railway: नवी मुंबईतील रेल्वे स्थानके मध्य रेल्वेकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. रेल्वे स्थानकांची दुरवस्था, अपुऱ्या सुविधा आणि रखडलेल्या कामांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई : नवी मुंबईतील सिडकोच्या अखत्यारीतील रेल्वे स्थानके सहा महिन्यांत मध्य रेल्वेकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मध्य रेल्वे, सिडको आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीत याबाबत सकारात्मक तोडगा निघाला. खासदार नरेश म्हस्के यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागला आहे.

