Mumbai Local: मुंबईकरांचे वेळापत्रक कोलमडणार! पश्चिम रेल्वेवर १० तासांचा ब्लॉक, अनेक गाड्या रद्द, काहींच्या मार्गात बदल

मुंबई : मेट्रो-६ प्रकल्पासाठी स्टील गर्डर लॉन्चिंगच्या महत्त्वाच्या कामामुळे पश्चिम रेल्वेकडून राम मंदिर ते जोगेश्वरी स्थानकांदरम्यान तब्बल १० तासांचा मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. शनिवारी (ता. २) रात्रीपासून ते रविवारी (ता. ३) सकाळपर्यंत चालणाऱ्या या ब्लॉकमुळे उपनगरी लोकल सेवांवर परिणाम होणार असून, अनेक गाड्या रद्द, तर काहींचे मार्ग बदलून संचालन केले जाणार आहे..पश्चिम रेल्वेच्या माहितीनुसार, शनिवारी रात्री ९.३० वाजल्यापासून रविवारी सकाळी ७.३० वाजेपर्यंत सहाव्या मार्गावर हा १० तासांचा ब्लॉक घेतला जाणार आहे. याशिवाय, अप जलद मार्ग आणि पाचव्या मार्गावर पहाटे १ ते ४ या वेळेत अतिरिक्त ब्लॉक घेतला जाणार आहे, परिणामी वाहतूक व्यवस्थेवर अधिक ताण येण्याची शक्यता आहे. या ब्लॉक कालावधीत सहाव्या मार्गावरील सर्व गाड्या बोरिवली ते अंधेरीदरम्यान अप जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. दरम्यान, लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवरही या कामाचा परिणाम दिसून येणार आहे..Mumbai Local Block: नीट परीक्षेसाठी रविवारी दिवसा मेगाब्लॉक रद्द; मध्य व ट्रान्स हार्बर मार्गावर मध्यरात्री विशेष ब्लॉक.ट्रान्स हार्बरवर पाच तासांचा ब्लॉकट्रान्स हार्बर मार्गावर ठाणे ते वाशी, नेरूळ स्थानकादरम्यान शनिवारी रात्री उशिरा ११.४५ ते रविवारी पहाटे ४.४५ या वेळेत दोन्ही दिशेने सेवा पूर्णपणे बंद राहतील. ब्लॉकपूर्वी ठाणे-पनवेल शेवटची लोकल शनिवारी रात्री ११.१४ वाजता सुटेल, तर वाशीहून ठाण्याकडे शेवटची गाडी शनिवारी रात्री १०.४५ वाजता धावेल. ब्लॉकनंतर पहिली सेवा ठाण्याहून पनवेलकडे रविवारी पहाटे ५.१२ वाजता, तर पनवेलहून ठाण्याकडे पहाटे ४.३३ वाजता सेवा सुरू होईल..'मध्य'वर आज रात्री ब्लॉकनीट यूजी परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी मध्य रेल्वेकडून रविवारी (ता. ३) दिवसाचा मेगाब्लॉक रद्द करण्यात आला आहे; मात्र आवश्यक देखभाल व अभियांत्रिकी कामांसाठी शनिवारी-रविवारी मध्यरात्री मुख्य मार्गावर आणि ट्रान्स हार्बर मार्गावर विशेष ब्लॉक घेण्यात येणार असून, या कालावधीत लोकल सेवांवर मोठा परिणाम होणार आहे..Mumbai: झोपडपट्टीमुक्त मुंबईला 'केंद्रा'चा अडथळा, पुनर्वसन योजनांचे ना हरकत प्रमाणपत्र रखडले .सीएसएमटी ते विद्याविहार स्थानकादरम्यान अप व डाऊन धीम्या मार्गांवर शनिवारी (ता. २) मध्यरात्री १२.०५ ते रविवारी पहाटे ५.०५ या वेळेत ब्लॉक राहील. यादरम्यान सीएसएमटीहून सुटणाऱ्या धीम्या मार्गावरील गाड्या विद्याविहारपर्यंत जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. त्या भायखळा, परळ, दादर, माटुंगा, शीव आणि कुर्ला स्थानकांवर थांबतील. घाटकोपरकडून येणाऱ्या अप गाड्यांनाही याच पद्धतीने जलद मार्गावर वळवून प्रमुख स्थानकांवर थांबे देण्यात येणार आहेत. ब्लॉकपूर्वी डाऊन दिशेची शेवटची लोकल शनिवारी रात्री ११.१६ वाजता सीएसएमटीहून टिटवाळ्याकडे सुटेल, तर अप दिशेची शेवटची गाडी कल्याणहून शनिवारी रात्री १०.२२ वाजता सुटेल.