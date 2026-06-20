Exclusive News:विना तिकीट प्रवास आता महागणार! आता २५० वरून थेट किमान दंड ५०० रुपये!

नितीन बिनेकर मुंबई: मुंबई उपनगरीय रेल्वेवर देशातील सर्वाधिक विना तिकीट प्रवासाची प्रकरणे नोंदवली जात असताना, अशा प्रवाशांना लवकरच अधिक आर्थिक फटका बसणार आहे. जनविश्वास (दुरुस्ती) कायदा-२०२६ अंतर्गत रेल्वे कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलांनुसार, विना तिकीट प्रवास करणाऱ्यांना संपूर्ण भाड्यासह किमान ५०० रुपये अतिरिक्त शुल्क भरावे लागण्याची शक्यता आहे. सध्या असलेले किमान २५० रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क दुप्पट होणार असून, रेल्वे मंडळाच्या स्वतंत्र अधिसूचनेनंतर ही तरतूद लागू होणार आहे..रेल्वे कायदा, १९८९ मधील विविध कलमांमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांना राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली असून, ८ एप्रिल २०२६ रोजी त्यासंबंधीची अधिसूचना भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे मंडळाने सर्व विभागीय रेल्वेंना आगाऊ सूचना जारी करत सुधारित तरतुदींची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे निर्देश दिले आहेत. नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र अधिसूचना लवकरच प्रसिद्ध होणार असल्याचे रेल्वे मंडळाने स्पष्ट केले आहे..PM Kisan Yojna: बळीराजाच्या खात्यात ‘सन्मान’चा वर्षाव! ‘पीएम किसान’च्या २३व्या हप्त्याचे आज वितरण; ३१ कोटी ४४ लाख होणार जमा.२००४ मध्ये विना तिकीट प्रवासासाठी आकारण्यात येणारा किमान दंड ५० रुपयांवरून २५० रुपये करण्यात आला होता. त्यानंतरच्या २२ वर्षांत भारतीय रेल्वेने मोठी झेप घेतली आहे. वंदे भारत, नमो भारत (वंदे मेट्रो), तेजस एक्स्प्रेस तसेच वातानुकूलित लोकलसारख्या आधुनिक रेल्वेगाड्या प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाल्या आहेत. वाढती महागाई, बदललेली आर्थिक परिस्थिती आणि प्रवासी सुविधांवरील वाढता खर्च लक्षात घेता २५० रुपयांचा दंड अपुरा ठरत होता. दंड वाढविण्याबाबत अनेक विभागीय रेल्वेकडून रेल्वे मंडळाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. अखेर कायद्यातील दुरुस्तीमुळे दंडवाढीचा मार्ग मोकळा झाला आहे..इतर नियमभंगही महाग पडणारविना तिकीट प्रवासाबरोबरच दुसऱ्याच्या नावावरील तिकिटावर प्रवास करणे, महिला राखीव डब्यात पुरुषांनी प्रवेश करणे, रेल्वे स्थानक परिसरात फेरी मारणे अथवा भीक मागणे, अनधिकृत प्रवेश करणे तसेच धोकादायक वस्तूंसह प्रवास करणे अशा विविध नियमभंगांवरील दंडातही वाढ करण्यात आली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये तिकीट तपासनीस आणि अधिकृत रेल्वे कर्मचाऱ्यांना जागेवरच दंड वसूल करण्याचे अधिकार देण्यात येणार आहेत..दंड न भरल्यास न्यायालयीन कारवाईदंडाची रक्कम न भरल्यास संबंधित प्रवाशांविरोधात न्यायालयीन कारवाई करण्यात येणार असून, काही गंभीर प्रकरणांमध्ये कारावासाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. सुधारित नियम लागू झाल्यानंतर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सर्व क्षेत्रीय रेल्वेंना आवश्यक तयारी करण्याच्या सूचना रेल्वे मंडळाने दिल्या आहेत..Aloo Cheese Thecha Paratha: साधा पराठा विसराल; एकदा खा हा आलू चीज ठेचा पराठा!.अधिसूचनेनंतरच अंमलबजावणीरेल्वे मंडळाने जारी केलेल्या पत्रात जनविश्वास (दुरुस्ती) कायदा-२०२६ अंतर्गत रेल्वे कायद्यातील बदलांना राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, सुधारित तरतुदी तत्काळ लागू होणार नाहीत. त्यासाठी स्वतंत्र अधिसूचना जारी करण्यात येणार असून, त्यानंतरच वाढीव दंड आणि इतर सुधारित नियम लागू होतील. तोपर्यंत सर्व रेल्वे विभागांना नव्या तरतुदींची माहिती देऊन अंमलबजावणीसाठी सज्ज राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..विना तिकीट प्रवास : किमान अतिरिक्त शुल्क २५० वरून ५०० रुपयेदुसऱ्याच्या तिकिटावर प्रवास : किमान ५०० रुपये अतिरिक्त शुल्कफेरी मारणे अथवा भीक मागणे : २,००० रुपये दंडमहिला आरक्षित डब्यात प्रवेश : २,५०० रुपये दंडअनधिकृत प्रवेश : ५०० रुपये दंडधोकादायक वस्तूंसह प्रवास : किमान १०,००० रुपये दंडदंड न भरल्यास न्यायालयीन कारवाई आणि काही प्रकरणांमध्ये कारावासाची तरतूद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.