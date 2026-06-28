Mumbai Local: धक्का लागला, माफी मागितली... तरी आरोपीने केला पाठलाग आणि चाकू हल्ला; मुंबई लोकलनंतर पुन्हा थरार

मुंबई : नुकतेच मुंबई लोकलमध्ये किरकोळ वादाचे रूपांतर हिंसक वळणावर गेले होते. ट्रेनचा दरवाजा बंद करण्यास सांगितल्यामुळे रागाच्या भरात एका व्यक्तीने तरुणाच्या पोटात चाकू खुपसून हत्या केली होती. मुंबई लोकलमधील हे प्रकरण ताजे असताना आता पुन्हा अशीच घटना माहीम स्थानकात घडली आहे. धक्का लागला म्हणून एका व्यक्तीने प्रवाशावर चाकूने वार केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, माहीम स्थानक परिसरात ही घटना घडली आहे. धक्का लागला म्हणून सॉरी म्हटल्यानंतरही एका व्यक्तीने प्रवाशाचा पाठलाग करत त्यावर चाकूने वार केले. या घटनेत प्रवासी गंभीर जखमी झाला असून त्यावर सायन येथील रुग्णालयात उपचार सुरु असल्याची माहिती आहे. याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली असून प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Mumbai News: जुहूमध्ये नाल्यात पडून तरुणाचा मृत्यू, मॉन्सूनपूर्व कामांवर प्रश्नचिन्ह; निष्काळजीवर संताप.नेमके काय घडले?नवीन प्रसन्न (३५) असे जखमी प्रवाशाचे नाव असून तो माहीम पश्चिम येथील पीतांबर लेनमधील कुरेशी महल कंपाऊंड येथील रहिवासी आहे. लोअर परळ येथील एका खासगी कंपनीत नवीन प्रसन्न ऑफिस बॉय म्हणून कार्यरत आहेत. नेहमीप्रमाणे गुरुवार (ता. २५ जून) रोजी रात्री १० वाजेच्या सुमारास ते कामावरून घरी येत होते..लोअर परळ स्थानकातून धीमी लोकल पकडून ते माहीम स्थानकात उतरले. स्थानकाबाहेर चालत असताना त्यांचा एका अनोळखी व्यक्तीला चुकून धक्का लागला. यावेळी आरोपी व्यक्तीच्या हातातील मोबाईल खाली पडला. त्यामुळे प्रसन्न यांनी लगेचच धक्का चुकून लागल्याचे म्हणत व्यक्तीची माफी मागितली..या घटनेत आरोपी व्यक्तीच्या मोबाईलला कोणतेही नुकसान झाले नाही. मात्र तरीही संबंधित व्यक्तीने संताप व्यक्त करत वाद घालण्यास सुरुवात केली. परंतु वाद वाढू नये यासाठी नवीन प्रसन्न तेथून निघून गेले..Mumbai Local: रेल्वे प्रशासनाचा अॅक्शन मोड! लोकलमध्ये तळीरामांवर कठोर कारवाई, 'ड्रंक अँड ट्रॅव्हल 'ची विशेष मोहीम.तथापि, आरोपीने त्यांचा पाठलाग सुरूच ठेवत सेनापती बापट मार्ग परिसरात आरोपीने नवीन प्रसन्न यांच्यावर अचानक चाकूने वार केले. या हल्ल्यात नवीन प्रसन्न जखमी झाल्यामुळे त्यांनी मदतीसाठी आरडाओरडा केला. परंतु आरोपीने हातातील चाकू दाखवत आजूबाजूच्या नागरिकांनाही धमकावले आणि घटनास्थळावरून पळ काढला..या घटनेनंतर नवीन प्रसन्न यांच्या भावाने त्यांना तातडीने सायन येथील लोकमान्य टिळक महापालिका रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू असून प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती आहे. तसेच या प्रकरणी माहीम पोलीस ठाण्यात आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून स्थानक परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपीचा शोध सुरू आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.