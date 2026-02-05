मुंबई

Mumbai Local Accident: लोकल प्रवासाचे दररोज १३ बळी! २०२५ मध्ये उपनगरीय रेल्वे मार्गांवर ४,८४१ अपघात; २,२८७ प्रवाशांचा मृत्यू

Local Train Accident: मुंबई उपनगरीय रेल्वेवर अपघातात दररोज १३ बळी जात असल्याचे समोर आले आहे. २०२५ मध्ये उपनगरीय रेल्वे मार्गांवर घडलेल्या अपघातांची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.
नितीन बिनेकर

मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी उपनगरीय लोकल प्रत्यक्षात अनेकांसाठी रोजचा जीवघेणा प्रवास ठरत आहे. वेळेची घाई, उशिराने धावणाऱ्या गाड्या, क्षमतेपेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त गर्दी आणि अपुऱ्या सुविधा यामुळे लोकल प्रवास कायमच अपघातांच्या सावटाखाली आहे.

