Mumbai Local Accident: लोकल प्रवासाचे दररोज १३ बळी! २०२५ मध्ये उपनगरीय रेल्वे मार्गांवर ४,८४१ अपघात; २,२८७ प्रवाशांचा मृत्यू

नितीन बिनेकरमुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी उपनगरीय लोकल प्रत्यक्षात अनेकांसाठी रोजचा जीवघेणा प्रवास ठरत आहे. वेळेची घाई, उशिराने धावणाऱ्या गाड्या, क्षमतेपेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त गर्दी आणि अपुऱ्या सुविधा यामुळे लोकल प्रवास कायमच अपघातांच्या सावटाखाली आहे. .१ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत मुंबई उपनगरीय रेल्वेवर तब्बल चार हजार ८४१ अपघात घडले. या दुर्घटनांमध्ये दोन हजार २८७ प्रवाशांचा मृत्यू झाला, तर दोन हजार ५५४ प्रवासी जखमी झाले. अधिकृत आकडेवारीनुसार दररोज सरासरी १३ प्रवासी लोकल अपघातांचे बळी ठरत असून, ही आकडेवारी केवळ दुर्घटनांचीच नव्हे, तर व्यवस्थात्मक अपयशाचे भयावह वास्तव अधोरेखित करणारी आहे..या अपघातांमध्ये धावत्या लोकलमधून पडण्याच्या घटनांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे स्पष्ट होते. वर्षभरात अशा एक हजार ७१३ घटना नोंदल्या गेल्या असून, त्यामध्ये ५२५ प्रवाशांचा मृत्यू, तर एक हजार १८८ प्रवासी जखमी झाले. प्रचंड गर्दी, दरवाजांजवळ लटकून प्रवास करणे आणि क्षमतेपेक्षा अधिक भरलेल्या लोकल गाड्या ही या दुर्घटनांची प्रमुख कारणे ठरत आहेत..Mumbai Crime: मुकबधीर तरुणीसोबत नको ते घडलं; तब्बल १६ जणांची DNA केली, पण कुटुंबातील व्यक्तीच नराधम निघाला!.दुसऱ्या क्रमांकावर रूळ ओलांडताना होणारे अपघात आहेत. या प्रकारात एक हजार २९८ घटना घडल्या असून, त्यामध्ये एक हजार ६३ प्रवाशांचा मृत्यू, तर २३५ प्रवासी जखमी झाले. पूल व भुयारी मार्गांची अनुपलब्धता, तसेच वेळ वाचवण्यासाठी थेट रूळ ओलांडण्याची सवय प्रवाशांच्या जीवावर बेतत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे..मृत्यूची छायाअपघातांबरोबरच लोकल प्रवासादरम्यान नैसर्गिक मृत्यूंची संख्याही चिंताजनक आहे. २०२५ मध्ये अशा ५३९ नैसर्गिक मृत्यूंची नोंद झाली आहे. गर्दी, उकाडा, दीर्घ प्रवास आणि तातडीच्या वैद्यकीय सुविधांचा अभाव यामुळे प्रवासच अनेकांसाठी जीवघेणा ठरत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. .याशिवाय आत्महत्येचे ९३ प्रकार, विद्युत धक्क्यामुळे १३ मृत्यू, तसेच प्लॅटफॉर्म व गॅपमध्ये पडणे आणि रेल्वे खांबाला धडक देण्याच्या घटनांचीही नोंद आहे. काही प्रकरणांमध्ये मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मार्गनिहाय आकडेवारी पाहता, मध्य रेल्वे मार्गावर अपघातांची संख्या पश्चिम रेल्वेच्या तुलनेत अधिक आहे. विशेष म्हणजे, अपघातग्रस्तांमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक प्रवासी पुरुष आहेत. कार्यालयीन वेळेतील प्रचंड गर्दी आणि प्रवासाचा ताण याचा हा थेट परिणाम असल्याचे चित्र आहे..मृत्यूचा ट्रॅक थांबणार कसा?मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या उपनगरीय लोकलमधील अपघातांचे हे वाढते आकडे रेल्वे प्रशासनाच्या सुरक्षिततेविषयीच्या दाव्यांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहेत. अपघात रोखण्यासाठी पायाभूत सुविधा, सुरक्षिततेची साधने आणि प्रवाशांच्या क्षमतेनुसार लोकल गाड्यांची संख्या वाढवली नाही, तर हा ‘मृत्यूचा ट्रॅक’ थांबणार कसा, असा सवाल उपस्थित होत आहे..Mumbai Crime: कुत्रीच्या किंकाळ्या अन्..., मुंबईत माणुसकीला काळिमा; मादी कुत्र्यावर लैंगिक अत्याचार .१८ डब्यांचा निर्णय कागदावरचलोकलमधील वाढती गर्दी कमी करण्यासाठी भारतीय रेल्वेच्या आरडीएसओने २००८-०९ मध्येच १८ डब्यांच्या उपनगरी लोकल गाड्यांना मंजुरी दिली होती; मात्र तब्बल १६ वर्षे उलटूनही या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. परिणामी, प्रवासी भार सातत्याने वाढत असताना आजही मुंबईकरांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे. तसेच रेल्वे रुळांलगत सीमा भिंती आणि प्लॅटफॉर्मच्या टोकाला कुंपण उभारल्यास अनधिकृत रूळ ओलांडणे रोखता येऊ शकते; मात्र अनेक ठिकाणी ही कामे अद्याप अपूर्ण आहेत..वैद्यकीय सुविधा अपुऱ्यासामाजिक कार्यकर्ते समीर झवेरी यांच्या जनहित याचिकेनंतर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार प्रत्येक स्थानकावर आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष असणे अपेक्षित आहे; मात्र मध्य रेल्वेच्या ९० स्थानकांपैकी केवळ चार ठिकाणीच हे कक्ष कार्यरत आहेत. रुग्णवाहिकांचीही तीव्र कमतरता असून, केवळ १५ स्थानकांवरच ‘१०८’ सेवा उपलब्ध आहे. हे केवळ आकडे नसून, दररोज प्रवास करणाऱ्या लाखो मुंबईकरांच्या जीवाशी थेट संबंधित असलेले गंभीर वास्तव असल्याचे या आकडेवारीतून पुन्हा एकदा समोर आले आहे..मुंबई उपनगरीय रेल्वे अपघात २०२५ (स्रोत : मुंबई लोहमार्ग पोलिस)एकूण अपघात - ४,८४१मृत्यू : २,२८७जखमी : २,५५४कारणनिहाय अपघात१. रूळ ओलांडतानाजखमी : २३५मृत्यू : १,०६३एकूण : १,२९८२. धावत्या लोकलमधून पडणेजखमी : १,१८८मृत्यू : ५२५एकूण : १,७१३ .Mumbai Metro 3: मेट्रो तिकिटांवरील नावांवरून वाद पेटला! महिनाभरात दुरुस्ती नाही तर आंदोलन; प्रशासनाला इशारा, प्रकरण काय? .३. नैसर्गिक मृत्यू/आजारपणमृत्यू : ५३९जखमी : ६९०एकूण घटना : १,२२९४. आत्महत्यामृत्यू : ९३जखमी : १एकूण घटना : ९४५. विद्युत धक्कामृत्यू : १३जखमी : १८एकूण घटना : ३१ .६. प्लॅटफॉर्म व गॅपमध्ये पडणेमृत्यू : ६जखमी : ९एकूण घटना : १५७. रेल्वे खांबाला धडकमृत्यू : ६जखमी : ५३एकूण घटना : ५९८. इतर अपघातमृत्यू : २३जखमी : ३५९एकूण घटना : ३८२कारण अस्पष्टमृत्यू : १९जखमी : ०एकूण घटना : १९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.