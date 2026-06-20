मुंबई

Mumbai Local Megablock: मुंबई लोकल मार्गावर ५६ तासांचा विशेष ब्लॉक, मेल-एक्सप्रेसवर परिणाम; कधी आणि कुठे? पाहा वेळापत्रक

Central Railway : मुंबई लोकल मार्गावर ५६ तासांचा विशेष ब्लॉक घेतला जाणार आहे. या कालावधीत मेल-एक्सप्रेसवर परिणाम होणार असल्यामुळे प्रवाशांनी वेळापत्रक पाहूनच प्रवास करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
Central Railway 56 hours megablock

Central Railway 56 hours megablock

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबई लोकल मार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मध्य रेलवेने ५६ तासांचा विशेष ट्रॅफिक ब्लॉक घेण्यात येणार असल्याची माहिती जारी केली आहे. या कालावधीत मेल-एक्सप्रेस गाड्यांवर परिणाम होणार आहे. यामुळे प्रवाशांनी वेळापत्रक पाहूनच प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.

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