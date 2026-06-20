Mumbai Local Megablock: मुंबई लोकल मार्गावर ५६ तासांचा विशेष ब्लॉक, मेल-एक्सप्रेसवर परिणाम; कधी आणि कुठे? पाहा वेळापत्रक

मुंबई : मुंबई लोकल मार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मध्य रेलवेने ५६ तासांचा विशेष ट्रॅफिक ब्लॉक घेण्यात येणार असल्याची माहिती जारी केली आहे. या कालावधीत मेल-एक्सप्रेस गाड्यांवर परिणाम होणार आहे. यामुळे प्रवाशांनी वेळापत्रक पाहूनच प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवार (ता. २४ जून) ते शुक्रवार (ता. २६ जून) लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे ५६ तासांचा विशेष ट्रॅफिक ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. शटिंग नेकचे बांधकाम, सिक साइडिंग मध्ये बदल, देखभाल साइडिंग यार्ड, देखभाल साइडिंग क्र. 6, 7, 8 आणि 9 मधील पिट लाइन्स'चा विस्तार, तसेच पाणीपुरवठा वाहिनी, ड्रेनेज आणि पावसाळी पाण्याचा निचरा करणाऱ्या वाहिनीचे वळण बदलणे अशा पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी या ब्लॉकची घोषणा करण्यात आली आहे..Mumbai News: मुंबईकरांच्या आरोग्याशी खेळ! भेसळयुक्त मिठाई-माव्याचा मोठा साठा उघड; तुकाराम मुंढेंची धडक कारवाई.२४ जून सकाळी ८:०० ते २६ जून रोजी दुपारी ४:०० वाजेपर्यंत म्हणजेच ५६ तास मध्य रेल्वे मार्गावर हा ब्लॉक लागू असणार आहे. या ब्लॉकदरम्यान, काही मेल-एक्सप्रेस शॉर्ट टर्मिनेट होतील, तर काही गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे. मध्य रेल्वेने जारी केलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या ८ तासांसाठी 'सिक कलेक्शन लाइन आणि वॉशिंग पिट लाइन क्र. ६, ७ आणि ८ तर पुढील ४८ तासांसाठी वॉशिंग पिट लाइन क्र. ७ व ८ या मार्गावर परिणाम होणार आहे..२३ जून रोजी खालील गाड्या ठाणे स्थानकावरच शॉर्ट टर्मिनेट करण्यात येणारगाडी क्र. 12620 मंगळुरु सेंट्रल लोकमान्य टिळक टर्मिनस मत्स्यगंधा एक्सप्रेसगाडी क्र. 22180 चेन्नई लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्सप्रेसगाडी क्र. 16346 तिरुवनंतपुरम - लोकमान्य टिळक टर्मिनस नेत्रावती एक्सप्रेसगाडी क्र. 15018 गोरखपूर लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्सप्रेसगाडी क्र. 22110 बल्हारशाह लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्सप्रेसगाडी क्र. 22112 अयोध्या कैंट लोकमान्य टिळक टर्मिनस अमृत भारत एक्सप्रेसगाडी क्र. 22537 गोरखपूर - लोकमान्य टिळक टर्मिनस कुशीनगर एक्सप्रेस.२४ जून रोजी खालील गाड्या ठाणे स्थानकावरच शॉर्ट टर्मिनेट करण्यात येणारगाडी क्र. 22537 गोरखपूर - लोकमान्य टिळक टर्मिनस कुशीनगर एक्सप्रेसगाडी क्र. 22358 गया लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्सप्रेस.२५ जून रोजी खालील गाड्या ठाणे स्थानकावरच शॉर्ट टर्मिनेट करण्यात येतीलगाडी क्र. 12620 मंगळुरु सेंट्रल- लोकमान्य टिळक टर्मिनस मत्स्यगंधा एक्सप्रेसगाडी क्र. 16346 तिरुवनंतपुरम लोकमान्य टिळक टर्मिनस नेत्रावती एक्सप्रेसगाडी क्र. 12880 भुवनेश्वर लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्सप्रेस.Mumbai Crime: प्रेयसीसोबत मुंबई फिरायला आला, पण तरुणानं अचानक टोकाचा निर्णय घेतला; इमारतीत गेला अन्... मुंबईत भयंकर घटना.मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल२४ जून रोजी लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून रात्री ११:३५ वाजता सुटणारी गाडी क्र. 12141 लोकमान्य टिळक टर्मिनस पाटलिपुत्र एक्सप्रेस आता दिनांक २५ जून रोजी पहाटे ३:३० वाजता सुटेल.२५ जून रोजी लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून रात्री १२:५० वाजता सुटणारी गाडी क्र. 22115 लोकमान्य टिळक टर्मिनस - करमळी वातानुकुलीत एक्सप्रेस रात्री ३:१५ वाजता सुटेल.२५ जून रोजी लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून रात्री १०:४५ वाजता सुटणारी गाडी क्र. 12167 लोकमान्य टिळक टर्मिनस बनारस एक्सप्रेस २६ जून रोजी रात्री ३:३० वाजता सुटेल.२५ जून रोजी लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून रात्री ११:३५ वाजता सुटणारी गाडी क्र. 12141 लोकमान्य टिळक टर्मिनस पाटलिपुत्र एक्सप्रेस आता २६ जून रोजी रात्री ३:४५ वाजता सुटेल..२६ जून रोजी लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून रात्री १२:४५ वाजता सुटणारी गाडी क्र. 11099 लोकमान्य टिळक टर्मिनस मडगाव एक्सप्रेस २६ जून रोजी रात्री ३:३० वाजता सुटेल.२६ जून रोजी लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून सकाळी १०:३० वाजता सुटणारी. गाडी क्र. 01143 लोकमान्य टिळक टर्मिनस दानापूर एक्सप्रेस आता २६ जून रोजी दुपारी १:३० वाजता सुटेल.२६ जून रोजी लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून रात्री ८:३५ वाजता सुटणारी गाडी क्र. 12101 लोकमान्य टिळक टर्मिनस शालीमार एक्सप्रेस २६ जून रोजी रात्री ९:३५ वाजता सुटेल.२६ जून रोजी लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून रात्री १०:४५ वाजता सुटणारी गाडी क्र. 12167 लोकमान्य टिळक टर्मिनस- बनारस एक्सप्रेस २७ जून रोजी रात्री ३:०० वाजता सुटेल.२६ जून रोजी लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून रात्री ११:३५ वाजता सुटणारी गाडी क्र. 12141 लोकमान्य टिळक टर्मिनस पाटलिपुत्र एक्सप्रेस २७ जून रोजी रात्री ३:१५ वाजता सुटेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.