Local Megablock: रेल्वेमार्गावर तब्बल ७८ दिवसांचा ब्लॉक, लोकल वाहतूक ठप्प होणार; प्रवाशांचे हाल!

मुंबई : मुंबईतील परळ आणि प्रभादेवीला जोडणारा ऐतिहासिक ११२ वर्षे जुना ब्रिटिशकालीन एल्फिन्स्टन पुलाचे पाडकाम सुरु असून रविवार (ता. १) रोजी पूल पाडण्याचा अंतिम टप्पा सुरू होणार आहे. या पुलाच्या पाडण्याचे काम जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा असून त्याजागी नवीन बांधकाम करण्यात येणार आहे. या पाडकामादरम्यान मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने महत्त्वाची माहिती दिली आहे. .ब्रिटिशकालीन एल्फिन्स्टन पुलाच्या पाडकामासाठी मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर तब्ब्ल ७८ दिवसांचा ब्लॉक घेतला जाणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन्ही रेल्वे मार्गांवर दररोज रात्रीच्या सुमारास चार तास मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. याकाळात लोकल ट्रेन आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांची वाहतूक बंद ठेवली जाणार आहे. परिणामी रात्री प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे हाल होण्याची शक्यता आहे..Mumbai Morcha: डोक्यावर मनसेची टोपी, खांद्यावर गमछा…; 'परदेशी पाहुणा' मतचोरीविरोधी मविआच्या मोर्चात उतरला, म्हणाला....कसे असेल नियोजन?मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर घेण्यात येणाऱ्या ७८ दिवस मेगाब्लॉककाळात रात्री किमान चार तास घेण्यात येणार आहे. तर काही दिवसात अधिक तासांचा ब्लॉक घेता येईल का, याचीदेखील चाचणी रेल्वे प्रशासनाकडून सुरू आहे. दरम्यान, एल्फिन्स्टन पुलाचे पाडकाम आणि नवीन डबलडेकर पुलाच्या बांधकामासाठी रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक घेणे आवश्यक असून याबाबत ‘महारेल’ने केलेल्या पत्रव्यवहाराला दोन्ही प्रशासनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे..पायाभूत सुविधांचा महत्त्वाचा भागएल्फिन्स्टन पूलाचे पाडकाम करून त्याजागी ओपन वेब गर्डर डिझाइनसह एक आधुनिक डबल-डेकर पूल उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबईच्या वाहतूक पायाभूत सुविधांचा एक महत्त्वाचा भाग बनू शकणार आहे. या कामादरमायन रेल्वेच्या भागासाठी १६७.३५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये संपूर्ण शिवडी-वरळी एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्पाची किंमत १,२८६ कोटी रुपये असून तो डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे..Mumbai Local Megablock: महिन्याच्या पहिल्याच रविवारी खोळंबा, तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक; अनेक लोकलवर परिणाम .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.