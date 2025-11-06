Mumbai Local Accident: रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचे बळी प्रवासी ठरले! मुंबई लोकलवरील अपघातात ३ जणांचा मृत्यू

मध्य रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथे आंदोलन सुरू केल्याने लोकल ट्रेन सेवा ठप्प झाली आहे. गर्दीच्या वेळी झालेल्या या आंदोलनामुळे टर्मिनसवर गोंधळ उडाला आहे. अचानक सीएसएमटी येथे सर्व डाउन-डाऊन ट्रेन थांबवण्यात आल्या. ज्यामुळे प्लॅटफॉर्म प्रवाशांनी भरले गेले. यानंतर एक दु:खद घटना घडली आहे. या आंदोलनामुळे काहींचा बळी गेला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मोटारमनसह रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी सायंकाळी ५:३० वाजता संप सुरू केला. ज्यामुळे कल्याणकडे जाणाऱ्या सर्व गाड्या सायंकाळी ५:४० वाजल्यापासून थांबवण्यात आल्या. परिणामी सर्व रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांची गर्दी लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. या व्यत्ययामुळे प्रवासी अडकले. सीएसटी स्थानकावर मोटरमनने केलेल्या आंदोलनाचा प्रवासांना मोठा फटका बसला. सँडर्स रोड या स्थानकादरम्यान महिला डब्यातून काही महिला गर्दीमुळे पडल्याची घटना घडली आहे. .ट्रेनमधून पडून एका महिलेचा मृत्यू तर एक जण गंभीर जखमी झाली आहे. रेल्वे मोटरमन यांनी सीएसटीमध्ये केलेल्या आंदोलनामुळे ट्रेनमध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी निर्माण झाली. कामावरून सुटणाऱ्या अनेक चाकरमान्यांनी ट्रेन मिळणार नाही म्हणून गर्दी केली होती. ट्रेनमध्ये लटकून जाणाऱ्या महिलेचा तोल जाऊन महिला चालत्या ट्रेनमधून पडून घटना घडल्याची माहिती समोर आली आहे..तर अंबरनाथ फास्ट लोकलने रेल्वे रुळावरून चालणाऱ्या ४ प्रवाशांना उडवलं. या घटनेत ३ जणांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे हे बळी गेले असल्याचे समोर आले आहे. या आंदोलनामुळे प्रवाशांना जीव गमवावा लागला आहे..तर मुलुंड स्थानकात एसी लोकल दाखल झाली आहे. मात्र मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाल्यामुळे एसी लोकलचे दरवाजे बंद होत नाहीत. यामुळे एसी लोकल जैसे थे स्टेशनला थांबली आहे. प्रवासाची गर्दी मोठ्या प्रमाणात वाढली. एसी लोकलचे दरवाजे बंद होत नसल्याने रेल्वे पोलिसांना कसरत करावी लागत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.