Mumbai Local Train AI Fake Tickets : मुंबई लोकल ट्रेनसाठी ‘AI’द्वारे बनावट तिकिटे तयार करणाऱ्यांना होवू शकते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा
AI-Generated Fake Tickets in Mumbai Local Trains : मुंबई लोकल ट्रेनसाठी तिकिटे बुक करण्यासाठी रेल्वे यूटीएस (अनारक्षित तिकीट प्रणाली) नावाच्या अॅप्लिकेशनचा वापर करते. या अॅप्लिकेशनद्वारे तिकिटे सहजपणे बुक करता येतात. तथापि, अलीकडेच, तिकीट कलेक्टर (टीसी) च्या लक्षात आले आहे की काही प्रवासी बनावट तिकिटे तयार करण्यासाठी एआय आणि फोटोशॉप अॅप्लिकेशनचा वापर करत आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणावर एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला म्हणाले, "या प्रकरणात एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यास ५ वर्षांच्या शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद आहे. पोलिस रेकॉर्डमध्ये नाव आल्याने त्या व्यक्तीच्या करियरचेही मोठे नुकसान होवू शकते."
मुंबई लोकल ट्रेनसाठी बनावट तिकिटे तयार करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) आणि फोटो-एडिटिंग सॉफ्टवेअर वापरणाऱ्यांवर मध्य रेल्वेने कठोर कारवाई केली आहे. या फसवणुकीसंदर्भात रेल्वेने आतापर्यंत चार एफआयआर दाखल केले आहेत.
रेल्वेच्या लक्षात आले आहे की अटक केलेले सर्व जण श्रीमंत कुटुंबातून आले आहेत आणि चांगल्या आणि मोठ्या कंपन्यांमध्ये काम करतात. त्यापैकी काही विद्यार्थी आहेत, म्हणून रेल्वेने जनतेला अशा फसवणुकीला बळी पडू नये असे आवाहन केले आहे.
