Hinjewadi IT Park bus accident : पुण्यातील हिंजवडी IT पार्कमध्ये भीषण अपघात; भरधाव बस फूटपाथवर चढली अन् दोन भावंडाना चिरडलं!

Pune speeding bus accident : हिंजवडी आयटी परिसरातील रस्ते अपघाताचे सत्र थांबत नसल्याचे दिसून येत आहे. सोमवारी (ता. १) सायंकाळी सहा वाजेच्या सुमारास हिंजवडी आयटी पार्कमधील छत्रपती शिवाजी चौकाजवळ भीषण अपघात घडला.
आयटी कर्मचाऱ्यांना घेऊन जाणारी भरधाव बस थेट पदपथावर चढली. या बसने दोन शाळकरी दोघा सख्ख्या बहीण-भावाला चिरडल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. आणखी दोघेजण गंभीर जखमी आहेत. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली.
अर्चना देवा प्रसाद (वय ८), सुरज देवा प्रसाद (वय ६) अशी मृतांची नावे आहेत. तर प्रिया देवा प्रसाद (वय १६) व अविनाश हरिदास चव्हाण वय (वय २६) हे गंभीर जखमी असून विमल राजू ओझरकर (वय ४०) हे किरकोळ जखमी आहेत.
या प्रकरणी हिंजवडी पोलिसांनी बसचालक नागनाथ राजाभाऊ गुजर (वय. ३६, रा. भोसरी) याला ताब्यात घेतले आहे. अर्चना, सूरज व प्रिया हे शाळेतून घरी परतत असताना ही घटना घडली. यातील गंभीर जखमींना जवळच्याच खासगी रुग्णालयात दाखल केले आहे. तर मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी नवी सांगवीतील जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले आहेत.
आयटी परिसरात डंपर खाली चिरडून दुचाकींस्वरांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना पाठोपाठ घडत आहेत. अशातच सोमवारी देखील भीषण अपघात घडल्याने, नागरिकांची चिंता अधिकच वाढली आहे.
