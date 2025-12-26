मुंबई

Mumbai Local: मुंबईकरांनो लक्ष द्या! शनिवारी ३०० लोकल रद्द; १८ जानेवारीपर्यंतचा ब्लॉक कसा असेल?

Mumbai Local Train Services Disrupted Due to Mega Block on Western Railway Line: मुंबईकरांनी शनिवारी घराबाहेर पडताना लोकलच्या वेळापत्रकाचा अंदाज घेणं आवश्यक आहे. शनिवारी मोठ्या प्रमाणावर फेऱ्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत.
Mahaparinirvana Day Special Local Train 

Mumbai Latest News: मुंबईकरांचं आयुष्य लोकलच्या वेळांनुसार चालतं. त्यामुळे ही बातमी मुंबईकरांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. उद्या म्हणजे शनिवारी पश्चिम रेल्वेवरील ३०० लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आलेल्या आहे. पश्चिम रेल्वेवरील सहाव्या मार्गिकेसाठीच्या कामासाठी शनिवारी लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. याचा फटका प्रवाशांना बसणार आहे.

