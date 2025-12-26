Mumbai Local: मुंबईकरांनो लक्ष द्या! शनिवारी ३०० लोकल रद्द; १८ जानेवारीपर्यंतचा ब्लॉक कसा असेल?

Mumbai Latest News: मुंबईकरांचं आयुष्य लोकलच्या वेळांनुसार चालतं. त्यामुळे ही बातमी मुंबईकरांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. उद्या म्हणजे शनिवारी पश्चिम रेल्वेवरील ३०० लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आलेल्या आहे. पश्चिम रेल्वेवरील सहाव्या मार्गिकेसाठीच्या कामासाठी शनिवारी लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. याचा फटका प्रवाशांना बसणार आहे..पश्चिम रेल्वेवरील वांद्रे टर्मिनस ते बोरिवलीदरम्यान सहाव्या मार्गिकचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. कांदिवली-बोरिवलीदरम्यान पायाभूत कामे हाती घेण्यात आलेली असून यासाठी २० डिसेंबरपासून पुढील ३० दिवस वाहतूक ब्लॉक घेण्यात आला आहे. हा ब्लॉक १८ जानेवारी २०२६ पर्यंत असेल. या ब्लॉकमुळे २६ डिसेंबर रोजी रात्री ११ पासून २७ डिसेंबर रोजी सकाळी ७ पर्यंत अप आणि डाऊन मार्गिका बंद असणार आहेत..Mohol News : मोहोळ परिसरात होणाऱ्या अपघातांना जबाबदार कोण; वाहन चालवणाऱ्याची बेदरकारी की पालकांचं दुर्लक्ष!.तर शुक्रवार, दि. २६ डिसेंबर रोजी रात्री ११ वाजल्यापासून २७ डिसेंबर रोजी मध्यरात्रीपर्यंत कांदिवली ते दहिसरदरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वेगमर्यादा लागू करण्यात येणार आहे. या ब्लॉकमुळे लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात येणार आहेत. तसेच बोरिवली आणि अंधेरीच्या काही लोकल गोरेगावपर्यंतच धावतील, ही माहिती पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने दिली..शनिवारी पश्चिम रेल्वे मार्गावरील सुमारे ३०० लोकल फेऱ्या २७ डिसेंबर रोजी रद्द करण्यात येतील. यामध्ये अप, डाऊन, जलद, धीम्या लोकल सेवांचा समावेश असेल. तर, बोरिवलीपर्यंत धावणाऱ्या १४ लोकल फेऱ्या गोरेगावपर्यंत चालवल्या जातील..Wai Crime : वृद्ध महिलेला मारहाण करून दोन लाखांचे सोन्याचे दागिने लंपास; वाई‑पसरणी परिसरात खळबळ!.ब्लॉक कालावधीमध्ये अंधेरीच्या काही लोकल सेवा फक्त गोरेगावपर्यंतच धावतील. पश्चिम रेल्वेवर दिवसभरात सुमारे १,४०६ लोकल फेऱ्या प्रवाशांच्या सेवेत असतात. ब्लॉक कालावधीत यापैकी २० टक्के लोकल फेऱ्या रद्द होतील. त्यामुळे प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय होणार असून नववर्षानिमित्त बाहेरगावी जाणाऱ्या आणि मुंबईत फिरायला येणाऱ्या पर्यटकांना या ब्लॉकचा फटका बसू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.