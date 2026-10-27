Mumbai Local Disruption: लोकलच्या खोळंब्याचा रुग्णालयांना फटका, २० टक्के कर्मचारी उशिराने कामावर दाखल

मुंबई : लोकल गाड्या उशिराने धावल्याचा परिणाम मुंबईतील शासकीय रुग्णालयांच्या कर्मचारी उपस्थितीवरही झाला, कामा रुग्णालयातील सुमारे २० टक्के नर्सिंग - कर्मचारी दीड ते दोन तास उशिराने कामावर पोहोचले, परिणामी आधीच्या सत्रातील कर्मचाऱ्यांनी अतिरिक्त वेळ थांबून रुग्णसेवा सुरू ठेवल्याने रुग्णांना त्रास झाला नाही. .कामा रुग्णालयातील अनेक कर्मचारी ठाणे, कल्याण आणि डोंबिवली परिसरातून लोकलने प्रवास करतात, रेल्वे वाहतुकीतील बिघाडामुळे दुपारच्या पाळीतील कर्मचाऱ्यांना वेळेत पोहोचता आले नाही. त्यामुळे सकाळच्या पाळीतील कर्मचाऱ्यांना नियोजित वेळेपेक्षा अधिक काळ कामावर थांबावे लागले..Mumbai Local: मध्य रेल्वेनंतर आता हार्बर मार्गाला फटका! मोटरमन वेळेत न पोहोचल्याने २२ लोकल फेऱ्या रद्द, सकाळीच प्रवाशांचे हाल.कामा रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. तुषार पालवे यांनी सांगितले की, 'सुमारे २० टक्के कर्मचारी उशिरा आले, मात्र सकाळच्या पाळीतील कर्मचाऱ्यांनी अतिरिक्त वेळ थांबून रुग्णसेवा सुरळीत ठेवली. त्यामुळे कोणत्याही रुग्णाला त्रास झाला नाही. जे. जे. रुग्णालयातही मध्य रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षात घेऊन पर्यायी नियोजन केले. जवळपास १५ ते २० टक्के कर्मचारी मध्य रेल्वेच्या मार्गातून प्रवास करतात. दुसऱ्या पाळीतील कर्मचारी रुजू होईपर्यंत आधीच्या पाळीतील कर्मचाऱ्यांनी जबाबदारी सोडू नये, अशी व्यवस्था केल्याचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. संजय सुरासे यांनी सांगितले..सायन रुग्णालयातही काही कर्मचारी उशिरा पोहोचले. मात्र सकाळच्या पाळीतील कर्मचाऱ्यांनी दुपारच्या पाळीतील कर्मचाऱ्यांकडे कामाचा ताबा दिल्यानंतरच रुग्णालय सोडले. त्यामुळे तेथेही रुग्णसेवेवर परिणाम झाला नसल्याची माहिती अधिष्ठाता डॉ. प्रमोद इंगळे यांनी दिली..Mumbai News: वृक्षतोडीची छाननी बंद! २०२३ च्या कायद्यातील दुरुस्तीने निर्णयाधिकार काढले.खिशाला कात्री!रेल्वेची वाहतूक ठप्प झाल्यामुळे प्रवाशांना इतर पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा लागला, याचा गैरफायदा रिक्षा-टॅक्सीचालकांनी घेतल्याच्या तक्रारी ठाण्यातून पुढे आल्या. दरम्यान, रिक्षाचालकांनी प्रवाशांकडून जादा भाडे घेतल्याच्या तक्रारी आमच्यापर्यंत आल्या नाहीत. त्या आल्यास संबंधित रिक्षाचालकाला समज दिली जाईल, असे स्वाभिमानी रिक्षा-टॅक्सी युनियनचे अध्यक्ष दयानंद गायकवाड यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.