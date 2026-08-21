Mumbai Local: मुंबईकरांच्या जीवनवाहिनीचा विस्तार खोळंबला, 'एमएमआर'मधील अनेक प्रकल्पांना ब्रेक; विलंबाचा मोठा फटका

नितीन बिनेकर मुंबई : मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकलचा विस्तार आणि प्रवाशांना अधिक वेगवान, सुरळीत सेवा देण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) अनेक रेल्वे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. लोकल आणि मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांसाठी स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध करून देणे, लोकलच्या फेऱ्या वाढविणे आणि वेळापत्रकावरील ताण कमी करणे, हा या प्रकल्पांचा उद्देश आहे; मात्र जमीन अधिग्रहण, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि तांत्रिक अडचणींमुळे या प्रकल्पांच्या कामाला 'ब्रेक' लागला आहे. काही प्रकल्पांच्या निर्धारित मुदती संपल्या असून, अनेकांच्या नव्या मुदती अद्याप निश्चित झालेल्या नाहीत..मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे आणि मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडून (एमआरव्हीसी) हे प्रकल्प विविध टप्प्यांवर राबविले जात आहेत. काही प्रकल्पांचे बहुतांश काम पूर्ण झाले असले, तरी जमीन उपलब्ध न झाल्याने महत्त्वाचे भाग रखडले आहेत. परिणामी, स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध होऊन लोकलच्या फेऱ्या वाढण्याची प्रतीक्षा लांबण्याची शक्यता आहे..FDA School Food Rules: मुलांनो, आता वडापाव-समोसा विसरा! मुंबईतील शाळांच्या कँटीनमध्ये बदल; FDAच्या दणक्यानंतर नवा मेन्यू लागू.विलंबाचा मोठा फटकासीएसएमटी-कुर्ला पाचवी-सहावी मार्गिका२०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचे काम दोन टप्प्यांत सुरू आहे. परळ-कुर्ला पहिल्या टप्प्याची २०२५ ची मुदत उलटली आहे. काम सुरू असून, नव्या मुदतीची घोषणा झालेली नाही. परळ-सीएसएमटी या दुसऱ्या टप्प्यात जमीन अधिग्रहणाचा अडथळा आहे. या टप्प्याची २०२६ची मुदतही अनिश्चित झाली आहे..कल्याण-कसारा तिसरी मार्गिकाआसनगाव-कसारा टप्प्यात जमीन अधिग्रहणाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे नव्या मुदतीबाबत स्पष्टता नाही.कल्याण-आसनगाव चौथी मार्गिकाडिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य असलेल्या या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे नवी मुदत निश्चित नाही.कल्याण-बदलापूर तिसरी-चौथी मार्गिकाडिसेंबर २०२७ ही जुनी मुदत असलेला हा प्रकल्प २०२८ मध्ये पर्ण होण्याची शक्यता आहे..ऐरोली-कळवा उन्नत उपनगरीय मार्गिकापहिल्या टप्प्यात दिघा गाव स्थानकाचे काम पूर्ण करून ते प्रवाशांसाठी सुरू करण्यात आले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनाची प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ३० महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे; मात्र अंतिम मुदत अद्याप निश्चित झालेली नाही.बदलापूर-कर्जत तिसरी-चौथी मार्गिकाया प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर असून, २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे..Mumbai News: पीओपी मूर्तींबाबत हायकोर्टाचा दिलासा, सहा फुटांवरील गणेशमूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांत विसर्जनाचा मार्ग मोकळा.अनेक प्रकल्पांची नवी मुदत गुलदस्त्यातएमएमआरमधील रेल्वे प्रकल्पांच्या कामाचा वेग वाढविण्यासाठी जमीन अधिग्रहण आणि प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन ही प्रक्रिया निर्णायक ठरणार आहे. विशेषतः ज्या प्रकल्पांच्या जुन्या मुदती उलटल्या आहेत, त्यांना नव्या वेळापत्रकाची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे पुढील काही वर्षांत लोकलच्या फेऱ्या वाढविण्याच्या नियोजनावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.