मुंबई

Mumbai Local: मुंबईकरांच्या जीवनवाहिनीचा विस्तार खोळंबला, 'एमएमआर'मधील अनेक प्रकल्पांना ब्रेक; विलंबाचा मोठा फटका

Mumbai Local Train Expansion : मुंबई लोकलचा विस्तार आणि प्रवाशांना वेगवान, सुरळीत सेवा देण्यासाठी सुरू असलेल्या रेल्वे प्रकल्पांच्या कामाला 'ब्रेक' लागला आहे.
Mumbai Local Train

Mumbai Local Train

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नितीन बिनेकर

मुंबई : मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकलचा विस्तार आणि प्रवाशांना अधिक वेगवान, सुरळीत सेवा देण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) अनेक रेल्वे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. लोकल आणि मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांसाठी स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध करून देणे, लोकलच्या फेऱ्या वाढविणे आणि वेळापत्रकावरील ताण कमी करणे, हा या प्रकल्पांचा उद्देश आहे; मात्र जमीन अधिग्रहण, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि तांत्रिक अडचणींमुळे या प्रकल्पांच्या कामाला 'ब्रेक' लागला आहे. काही प्रकल्पांच्या निर्धारित मुदती संपल्या असून, अनेकांच्या नव्या मुदती अद्याप निश्चित झालेल्या नाहीत.

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