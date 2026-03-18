Mumbai News: मुंबईत मोठा अनर्थ टळला! मोटरमनच्या क्षणभराच्या चुकेने प्रवाशांचा थरकाप, भांडूप स्थानक आलं तरी लोकल थांबली नाही, काय घडलं?

Mumbai AC Local Train Incident: मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेच्या नेहमीच्या वाहतुकीत १७ मार्च सकाळी एक अनपेक्षित प्रकार घडला. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून कल्याणकडे जाणारी ९५७११ क्रमांकाची एअर-कंडिशन्ड लोकल गाडी भांडूप स्थानकातील फलाटावर थांबण्याऐवजी दोन डबे पूर्णपणे पुढे निघून गेले. यामुळे प्रवाशांमध्ये चिंतेची लहर पसरली, मात्र सुदैवाने कोणतीही दुर्घटना टाळली गेली..सकाळी साडेनऊच्या सुमारास ही गाडी भांडूप स्थानकात आली. प्रवाशांच्या माहितीनुसार, गाडीचा वेग अपेक्षेपेक्षा अधिक होता. फलाटाजवळ पोहोचताच चालकाने तातडीने ब्रेक दाबला, तरीही गाडी थांबेपर्यंत ती आपल्या नियत स्थानकापासून लक्षणीय अंतर पुढे सरकली होती. या स्थानकात या गाडीला नियमित थांबा असल्याने प्रवाशांना अचानक ब्रेक लागल्याचे धक्के बसले. गाडीतील अनेक प्रवासी हादरले आणि सावध झाले. एका प्रवाशाने सांगितले की, "अचानक जोरदार ब्रेक लागल्याने सर्वजण दचकले, पण गाडी पूर्णपणे थांबल्यावरच श्वास सुटला.".मध्य रेल्वेच्या अधिकृत प्रवक्त्याने या प्रकाराची पुष्टी केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, गाडी फलाटाच्या पुढे जवळपास दोन डब्यांचे अंतर गेली होती. यानंतर गाडीला सहा मिनिटे थांबवून ठेवण्यात आले. मात्र त्यांनी हेही निदर्शनास आणले की, यात 'SPAD' (सिग्नल पास अॅट डेंजर) सारखे कोणतेही गंभीर नियमभंग झाले नाहीत. सर्व प्रक्रिया नियमानुसार पार पडली असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते..सुदैवाने या संपूर्ण घटनेत कोणत्याही प्रवाशाला किरकोळही दुखापत झाल्याचे वृत्त समोर आलेले नाही. अचानक ब्रेक आणि ओव्हरशूटमुळे निर्माण झालेल्या क्षणिक गोंधळाने अनेकांना अस्वस्थ केले होते..रेल्वे प्रशासनाने तातडीने गाडी पुन्हा नियत वेळापत्रकानुसार सुरू केली. या प्रकारामागील नेमके कारण अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झालेले नाही. चालकाच्या ब्रेकिंग तंत्र, गाडीचा वेग किंवा सिग्नलिंग व्यवस्थेतील काही सूक्ष्म बाबी याची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. असंही बोललं जात आहे की या स्थानकावर थांबा आहे हे मोटरमनच्या लक्षात आलं नव्हतं. मात्र काही क्षणांतच चूक समजताच त्याने तात्काळ लोकल थांबवली.