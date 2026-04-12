Mumbai Local Train : थरकाप उडवणारी घटना! विक्रोळी स्थानकावर लोकलचा थांबा चुकला, काही क्षणातच मोठा अनर्थ टळला

मध्य रेल्वेच्या उपनगरी मार्गावर शनिवारी सायंकाळी बदलापूरच्या दिशेने निघालेल्या जलद लोकल गाडीने विक्रोळी स्थानकावर येण्याचा नियोजित थांबा चुकवला. गाडी फलाट ओलांडून पुढे सरकत राहिल्याने प्रथमदर्शनी परिस्थिती धोकादायक वाटू लागली. .मात्र गार्डने तातडीने आपत्कालीन ब्रेक लावून गाडी यशस्वीरित्या थांबवली आणि पूर्ण नियंत्रणात आणली. या अनपेक्षित घटनेमुळे काही काळ प्रवाशांमध्ये गोंधळाची लाट उसळली होती..आपत्कालीन ब्रेकचा वापर५.५० वाजताची बदलापूरला जाणारी ही जलद लोकल 'डाउन थ्रू फास्ट लाइन'वरून प्रवास करत होती. विक्रोळी स्थानकावर तिने थांबण्याचे नियोजन केले होते, तरीही ती थांबली नाही. फलाट क्रमांक तीनवर चार डबे पुढे गेल्यानंतर परिस्थिती लक्षात येताच गार्डने तत्काळ आपत्कालीन ब्रेकचा वापर केला. यामुळे गाडी थांबली आणि मोठा अपघात टळला..घटनेच्या लगेच नंतर ही लोकल पुढील भांडुप स्थानकाकडे नेण्यात आली. तेथे गाडीला सुमारे आठ मिनिटे थांबवण्यात आले. या कालावधीनंतर तिला पुन्हा मार्गस्थ करण्यात आले आणि तिचा नियमित प्रवास सुरू झाला. गार्डच्या सजग निर्णयामुळे प्रवासी सुरक्षित राहिले आणि कोणतीही हानी झाली नाही..अशा प्रकारांवर लक्ष ठेवण्याचे प्रयत्नया प्रकारात रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी दाखवलेल्या त्वरित प्रतिसादामुळे सर्व काही नियंत्रणात राहिले. प्रवाशांना क्षणभर अनिश्चितता जाणवली असली तरी गाडी नियंत्रणात आल्याने त्यांची अस्वस्थता लवकरच दूर झाली. रेल्वे प्रशासनाने घटनेची दखल घेतली असून अशा प्रकारांवर लक्ष ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.