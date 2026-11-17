मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या मुंबई लोकलमध्ये मागील काही महिन्यांपासून हिंसक घटना घडत असल्याचे समोर येत आहे. ट्रेनमधील प्रवाशामंध्ये होणारे वाद आणि भांडणांचे रूपांतर जीवघेण्या हल्ल्यात होत असल्याचे प्रकरण उघडकीस येत आहेत. असाच एक प्रकार विरारहून चर्चगेटच्या दिशेने जाणाऱ्या जलद लोकलमध्ये घडला आहे, ज्यामध्ये दोन प्रवाशांमधील वादाचा फटका एका भलत्याच निष्पाप प्रवाशाला बसला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवार (ता. १५) रोजी विरारहून चर्चगेटच्या दिशेने जाणाऱ्या जलद लोकलमध्ये दोन प्रवाशांच्या वादातून फेकलेला चाकू तिसऱ्याच प्रवाशाला लागला आहे. हा चाकू प्रवाशाच्या थेट छातीत शिरला आहे, या हल्ल्यात प्रवासी (सुरेश शर्मा, वय ५३, रा. धारावी) जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर वांद्रे रेल्वे पोलिसांनी आरोपी प्रवाशाला ताब्यात घेतले असून आरोपी विनातिकीट प्रवास करत असल्याची माहिती आहे..Mumbai AQI: मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेत पुन्हा घसरण, एक्यूआय थेट १३२ वर; आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर.नेमके काय घडले?दोन प्रवाशांमधील वादातून फेकलेला चाकू लक्ष्य चुकल्याने अन्य एका प्रवाशाच्या छातीत घुसल्याची घटना रविवारी घडली. विरारहून चर्चगेटच्या दिशेने जाणाऱ्या जलद लोकलमध्ये अंधेरी स्थानकातून गाडी सुटल्यानंतर हा प्रकार घडला. रविवारी दुपारी 12.21 वाजण्याच्या सुमारास साखळी ओढल्यामुळे वांद्रे स्थानकातील फलाट क्रमांक पाचवर थांबली..यावेळी रेल्वे सुरक्षा दलाच्या जवानाने केलेल्या तपासणीदरम्यान सुरेश शर्मा यांच्या छातीला दुखापत झाल्याचे आणि रक्तस्राव होत असल्याचे निदर्शनास आले. घटनेची माहिती मिळताच रेल्वे सुरक्षा दलाचे निरीक्षक आर. के. शर्मा आणि उपनिरीक्षक अरुण कुमार पांडे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमी शर्मा यांच्यावर वांद्रे स्थानक व्यवस्थापकाच्या कार्यालयात प्राथमिक उपचार करण्यात आले. आता त्यांना भाभा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती रेल्वे सुरक्षा दलाने दिली..Cabinet Meeting: दुष्काळी मदतीचा दुसरा हप्ता डिसेंबरमध्ये, आणखी १० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; मंत्रिमंडळ बैठकीत घेणार मोठा निर्णय.दरम्यान, चाकू फेकल्याचा आरोप असलेल्या शिवा गायकवाड (25) याला वांद्रे रेल्वे पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. तसेच आरोपीला पुढील कारवाईसाठी वांद्रे रेल्वे पोलिसांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.