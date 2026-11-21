मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गाच्या रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेतील तांत्रिक कामे तसेच ओव्हरहेड उपकरणांच्या देखभालीसाठी रविवारी (ता. २२) मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे..मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावरील ठाणे ते कल्याण अप-डाऊन जलद मागांवर, तर हार्बर मार्गावरील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते चुनाभट्टी, वांद्रे अप-डाऊन मार्गावर ब्लॉक असेल. दुसरीकडे पश्चिम रेल्वेवर चर्चगेट-मुंबई सेंट्रल यादरम्यान अप-डाऊन धीम्या मार्गावर ब्लॉक घेण्यात येणार असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने सांगितले आहे..तरुणाला दगड, बेल्टने मारहाण, तर मुलीच्या डोक्यात लाकूड मारलं; 8-10 अल्पवयीन मुलांकडून कपलवर हल्ला, Video Viral.मध्य रेल्वेकुठे : ठाणे ते कल्याण अप-डाऊन जलद मार्गावरकधी : सकाळी १०.४० ते दुपारी ३.१० वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉक कालावधीत सुटणाऱ्या अप-डाऊन जलद, अर्थ-जलद उपनगरी रेल्वेसेवा ठाणे आणि कल्याण स्थानकांदरम्यान डाऊन थीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. या गाड्या त्यांच्या नियोजित थांब्यांव्यतिरिक्त ठाणे ते कल्याण यादरम्यानच्या सर्व स्थानकांवर थांबतील, तर अप जलद गाड्या मुलंड स्थानकावर जलद मार्गावर वळवण्यात येतील..हार्बर लाइनकुठे : सीएसएमटी-चुनाभट्टी, वांद्रेदरम्यान अप-डाऊन मार्गकधी : सकाळी १०.४० ते सायंकाळी ४.४०परिणाम : सीएसएमटी-वाशी, पनवेल डाऊन आणि वांद्रे-गोरेगाव सेवा सकाळी १०.१० ते सायंकाळी ४.४७ पर्यंत रद्द राहतील, पनवेल-सीएसएमटी अप सेवा सकाळी ९.१२ ते दुपारी ३.२० पर्यंत बंद राहतील. ठाणे-वाशी आणि नेरूळ-उरण सेवा सुरू राहतील..Chief Secretary: राज्याचे मुख्य सचिव कोण होणार? म्हैसकर दाम्पत्यासह संजय सेठी यांचं नाव चर्चेत.पश्चिम रेल्वेकुठे: चर्चगेट मुंबई सेंट्रल अप-डाऊन धीम्या मार्गावरकधी : सकाळी १०.३५ ते दुपारी ३.३५ या वेळेतपरिणाम : चर्चगेट आणि मुंबई सेंट्रलदरम्यान धीम्या मार्गावरून धावणाऱ्या सर्व गाड्या जलद मार्गावरून चालवल्या जातील. या ब्लॉकमुळे काही उपनगरी सेवा रद्द राहतील. चर्चगेटच्या दिशेने जाणाऱ्या काही गाड्या वांद्रे किंवा दादर स्थानकापर्यंतच चालवल्या जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.