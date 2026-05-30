Mumbai Local: मुंबईकरांचं वेळापत्रक कोलमडणार, सर्व लोकल मार्गांवर मेगाब्लॉक; कसं असेल नियोजन? वाचा सविस्तर

मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गांवरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेतील तांत्रिक देखभालीच्या कामांसाठी रविवारी (ता. ३१) मध्य रेल्वेच्या मुख्य आणि हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी ते विद्याविहार स्थानकादरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गांवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. तसेच हार्बर मार्गावरील वाशी ते कुर्लादरम्यान अप आणि डाऊन मार्गांवरही मेगाब्लॉक घेतला जाणार आहे. दरम्यान, पश्चिम रेल्वेवर रविवारी कोणताही मेगाब्लॉक नसल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. .मध्य रेल्वेकुठे : सीएसएमटी ते विद्याविहार अप आणि डाउन धीम्या मार्गावरकधी : सकाळी १०. ५५ ते दुपारी ३.५५ वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान सीएसएमटी येथून सुटणाऱ्या धीम्या गाड्या सीएसएमटी ते विद्याविहार स्थानकांदरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वळवल्या जातील.या गाड्या भायखळा, परळ, दादर, माटुंगा, शीव आणि कुर्ला स्थानकांत थांबतील आणि पुढे विद्याविहार स्थानकापासून डाऊन मार्गावर वळवण्यात येतील. तर घाटकोपर येथून सुटणाऱ्या अप धीम्या सेवा विद्याविहार ते सीएसएमटीदरम्यान अप जलद मार्गावर वळवण्यात येतील..हार्बर रेल्वे कुठे : कुर्ला-वाशी अप आणि डाऊन हार्बर मार्गावरकधी : सकाळी ११. १० ते दुपारी ४.१० वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉक कालावधीत सीएसएमटी येथून पनवेल, बेलापूर, वाशीसाठी सुटणाऱ्या डाऊन हार्बर मार्गावरील सेवा आणि पनवेल, बेलापूर, वाशी येथून सीएसएमटीकरिता सुटणाऱ्या अप हार्बर मार्गावरील सेवा रद्द राहतील.ब्लॉक काळात सीएसएमटी ते कुर्ला आणि पनवेल ते वाशीदरम्यान विशेष उपनगरीय लोकल गाड्या चालवल्या जातील. ब्लॉक काळात हार्बर मार्गावरील प्रवाशांना ठाणे-वाशी, नेरूळ स्थानकांदरम्यान प्रवास करण्याची मुभा आहे..पश्चिम रेल्वेवर रात्रकालीन ब्लॉकपश्चिम रेल्वेच्या मरीन लाइन्स स्थानकात पादचारी पुलाचे (एफओबी) गर्डर लाँचिंगचे काम मे करण्यात येणार असल्याने शनिवारी दी (ता. ३०) मध्यरात्रीनंतर डी तीन तासांचा मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. हा ब्लॉक पहाटे ये १.१५ ते ४.१५ वाजेपर्यंत असणार आहे. त्यामुळे या मार्गावरील काही लोकल फेऱ्या रद्द होणार आहेत, तर काही गाड्या मुंबई सेंट्रलपर्यंतच धावणार आहेत..पश्चिम रेल्वेने दिलेलेल्या माहितीनुसार, फलाट क्रमांक ३ आणि ४ दरम्यान रोड क्रेनच्या सहाय्याने पादचारी पुलाचे गर्डर बसवण्यात येणार आहेत. हे काम सुरक्षितपणे पार पाडण्यासाठी शनिवारी मध्यरात्रीनंतर विशेष ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे चर्चगेटकडे जाणाऱ्या काही लोकल फेऱ्या मुंबई सेंट्रलपर्यंतच धावतील, तर काही पहाटेच्या फेऱ्या चर्चगेटऐवजी मुंबई सेंट्रल स्थानकातून धावणार आहेत..रात्री १२.१० वाजता बोरिवलीहून सुटणारी चर्चगेट लोकल, रात्री ११.४९ वाजता विरारहून सुटणारी चर्चगेट लोकल, रात्री १२.३० वाजता बोरिवलीहून सुटणारी चर्चगेट लोकल तसेच रात्री १२.०५ वाजता विरारहून सुटणारी चर्चगेट लोकल या सर्व गाड्या मुंबई सेंट्रलपर्यंतच धावणार आहेत. त्यामुळे या गाड्या मुंबई सेंट्रल ते चर्चगेटदरम्यान रद्द राहतील..'आयपीएल' फायनलसाठी विशेष गाड्याआयपीएल २०२६च्या अंतिम सामन्यासाठी मुंबईहून अहमदाबादकडे जाणाऱ्या क्रिकेटप्रेमींची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन पश्चिम रेल्वेने मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर दोन विशेष रेल्वेगाड्या चालविण्याची घोषणा केली आहे. अंतिम सामना ३१ मे रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार असून, त्यासाठी मुंबईतून मोठ्या संख्येने चाहते रवाना होण्याची शक्यता आहे..पश्चिम रेल्वेच्या या सेवांमध्ये मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद वातानुकूलित सुपरफास्ट स्पेशल तसेच अहमदाबाद-वांद्रे टर्मिनस-वटवा सुपरफास्ट स्पेशल गाडीचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, वातानुकूलित सुपरफास्ट गाडीत विस्टाडोम आणि अनुभूती क्लास कोचची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.