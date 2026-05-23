मुंबई

Mumbai Local: प्रवाशांचे हाल होणार! 'या' मार्गावर १० दिवस ब्लॉक, लोकलच्या वेळापत्रकात बदल; वाचा सविस्तर

Mumbai Local Megablock: माटुंगा ते मुलुंडदरम्यान धीम्या मार्गावर देखभालीची कामे करण्यासाठी मध्य, हार्बर रेल्वेवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या कालावधीत लोकलच्या वेळापत्रकात बदल केला जाणार आहे.
ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेत काही तांत्रिक कामे करण्यासाठी रविवारी २४ मे रोजी मध्य रेल्वेच्या माटुंगा ते मुलुंड अप आणि डाऊन धोम्या मार्गावर, तर हार्बर मार्गावरील सीएसएमटी-चुनाभट्टी, वांद्रे अप-डाउन मार्गावर मेगाब्लॉक असणार आहे. पश्चिम रेल्वेवर दिवसा कोणताही ब्लॉक घेण्यात आला नाही, दरम्यान हार्बर रेल्वे मार्गावर ब्लॉक कालावधीत पनवेल आणि कुर्ला (फलाट क्र. ८) दरम्यान विशेष गाड्या चालवण्यात येतील.

