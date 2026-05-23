Mumbai Local: प्रवाशांचे हाल होणार! 'या' मार्गावर १० दिवस ब्लॉक, लोकलच्या वेळापत्रकात बदल; वाचा सविस्तर

मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेत काही तांत्रिक कामे करण्यासाठी रविवारी २४ मे रोजी मध्य रेल्वेच्या माटुंगा ते मुलुंड अप आणि डाऊन धोम्या मार्गावर, तर हार्बर मार्गावरील सीएसएमटी-चुनाभट्टी, वांद्रे अप-डाउन मार्गावर मेगाब्लॉक असणार आहे. पश्चिम रेल्वेवर दिवसा कोणताही ब्लॉक घेण्यात आला नाही, दरम्यान हार्बर रेल्वे मार्गावर ब्लॉक कालावधीत पनवेल आणि कुर्ला (फलाट क्र. ८) दरम्यान विशेष गाड्या चालवण्यात येतील..मध्य रेल्वेकुठे माटुंगा-मुलुंड अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावरकधी : सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.५५ वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉक कालावधीत सीएसएमटी मुंबई येथून सुटणाऱ्या डाऊन धीम्या मार्गावरील सेवा माटुंगा आणि मुलुंड स्थानकांदरम्यान डाउन जलद मार्गावर वळवल्या जातील आणि शीव, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोळी, भांडुप आणि मुलुंड स्थानकांवर थांबतील आणि पुढे मुलुंड स्थानकावर डाउन धीम्या मार्गावर वळवल्या जातील, ठाणे येथून सुटणाऱ्या अप धीम्या मार्गावरील सेवा मुलुंड येथे अप जलद मार्गावर वळवल्या जातील आणि मुलुंड व माटुंगा स्थानकांदरम्यान मुलुंड, भांडुप, विक्रोळी, घाटकोपर, कुर्ला आणि शीव येथे थांबतील आणि नंतर माटुंगा स्थानकावर अप धीम्या मार्गावर वळवल्या जातील..हार्बर रेल्वेकुठे : सीएसएमटी-चुनाभट्टी/वांद्रे अप-डाउन मार्गावरकधी: सकाळी ११.४० ते दुपारी ४.४० वाजेपर्यंतपरिणाम: ब्लॉक कालावधीत सीएसएमटी/वडाळा येथून वाशी/बेलापूर/पनवेलकडे जाणाऱ्या डाउन हार्बर मार्गावरील सेवा रद्द राहतील, तसेच वांद्रे /गोरेगाव येथून सीएसएमटीकडे येणाऱ्या डाउन सेवा रद्द राहतील. पनवेल /बेलापूर/वाशी येथून सीएसएमटीकडे येणाऱ्या अप सेवा तसेच गोरेगाव/वांद्रे येथून सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या अप सेवादेखील बंद राहतील..'सीएसएमटी'त १० दिवस ब्लॉकछत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) स्थानकाच्या फलाट क्रमांक १६ आणि १७ वर सुरू असलेला ट्राफिक आणि पॉवर ब्लॉक आणखी १० दिवस वाढविण्यात आला आहे. या काळात काही मेल-एक्स्प्रेस गाड्या सीएसएमटीपर्यंत न जाता दादर आणि ठाणे स्थानकापर्यंतच धावणार आहेत..सीएसएमटीच्या पुनर्विकासासाठी रेल्वे लँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटीमार्फत विविध कामे सुरू आहेत. २९ मे २०२६ पासून पुढील १० दिवस सीएसएमटीपर्यंत जाणाऱ्या प्रवाशांना दादर किंवा ठाणे स्थानकावर उतरून पुढील प्रवास लोकलने करावा लागणार आहे. १२११२ अमरावती एक्स्प्रेस, ११००२ नंदीग्राम एक्स्प्रेस, १२८१० हावडा एक्स्प्रेस, ११०२० कोणार्क एक्स्प्रेस, २२१४४ बीदर एक्स्प्रेस, २२१०८ लातूर एक्स्प्रेस, २२१२० मडगाव तेजस एक्स्प्रेस या गाड्या दादरपर्यंत धावणार आहेत, तर १२१३४ मंगळूर एक्स्प्रेस ठाण्यापर्यंत धावणार आहे.