मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! 'या' मार्गांवर विशेष मेगाब्लॉक, लोकलसह एक्स्प्रेस गाड्यांना फटका; पाहा लोकलचं वेळापत्रक

मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेत काही तांत्रिक कामे करण्यासाठी रविवारी (ता. १७) मध्य रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. ठाणे ते कल्याण अप-डाऊन जलद मार्गावर तर हार्बर मार्गावरील पनवेल ते वाशी अप-डाऊन मार्गावर मेगाब्लॉक असणार आहे..मध्य रेल्वेकुठे : ठाणे-कल्याण अप-डाऊन जलद मार्गावरकधी : सकाळी १०.४० ते दुपारी ३.४० वाजेपर्यंतपरिणाम : या ब्लॉक दरम्यान डाऊन जल/सेमी जलद सेवा ठाणे ते कल्याण स्थानकांदरम्यान धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. याव्यतिरिक्त कळवा, मुंब्रा आणि दिवा स्थानकांवर थांबतील. तसेच कल्याण येथून सुटणाऱ्या अप जलद /सेमी जलद सेवा कल्याण ते मुलुंड स्थानकांदरम्यान अप धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील, पुढे अप जलद लोकल सेवा दिवा, मुंब्रा आणि कळवा स्थानकांदरम्यान थांबतील. अप आणि डाऊन जलद मार्गावरील लोकल सेवा आपल्या निर्धारित वेळापत्रकाच्या १० मिनिटे उशिराने पोहोचेल. तसेच सीएसएमटी/दादरकडे येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या अप-डाऊन मेल-एक्स्प्रेस पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकवर वळविण्यात येणार आहेत..हार्बर रेल्वेकुठे : पनवेल-वाशी अप आणि डाऊन हार्बर मार्गावरकधी : सकाळी ११.०५ ते दुपारी ४.०५ वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉक कालावधीत पनवेल येथून सीएसएमटी दिशेने जाणाऱ्या अप मार्गावरील हार्बर सेवा आणि सीएसएमटी येथून पनवेल /बेलापूरच्या दिशेने जाणाऱ्या डाऊन हार्बर मार्गावरील सेवा रद्द राहतील. पनवेल येथून ठाण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या अप मार्गावरील ट्रान्स-हार्बर सेवा आणि ठाणे येथून पनवेलच्या दिशेने जाणाऱ्या डाऊन ट्रान्स-हार्बर मार्गावरील सेवा रद्द राहील. यादरम्यान सीएसएमटी ते वाशी सेक्शनवर विशेष गाड्या धावतील. तर, ठाणे-वाशी/नेरूळ स्थानकांदरम्यान ट्रान्स-हार्बर लाइन सेवा उपलब्ध राहणार आहे..नायगाव स्थानकावर आज मध्यरात्री ब्लॉकरेल्वेकडून नायगाव स्थानकावर पादचारी पुलाच्या दोन स्पॅनचे गर्डर टाकण्यासाठी आज (शनिवारी) मध्यरात्री विशेष मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉकमुळे उपनगरी तसेच काही मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होणार असून, काही गाड्या रद्द, तर काही विलंबाने धावणार आहेत..पश्चिम रेल्वेच्या माहितीनुसार, अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर रात्री १ ते पहाटे ४ वाजेपर्यंत, तर अप-डाऊन जलद मार्गावर मध्यरात्री २.३० ते ३.३० या वेळेत ब्लॉक घेण्यात येईल. या कालावधीत सर्व जलद लोकल मुंबई सेंट्रल ते सांताक्रूझदरम्यान धीम्या मार्गावर वळवण्यात येणार आहेत..मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांवरही परिणाम१७ मे रोजी दादर-भुसावळ खानदेश एक्स्प्रेस बोरिवलीहून सुटेल, तर १६ मे रोजी ओखा-दादर सौराष्ट्र मेल दोन तास १५ मिनिटे विलंबाने बोरिवलीपर्यंतच धावणार आहे. याशिवाय भुसावळ-दादर विशेष, एकता नगर-दादर एक्स्प्रेस, हनुमानगड-दादर एक्स्प्रेस आणि गुजरात सुपरफास्ट एक्स्प्रेस या गाड्याही विलंबाने धावतील.