मुंबई

Mumbai Local Megablock: महिन्याच्या पहिल्याच रविवारी खोळंबा, तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक; अनेक लोकलवर परिणाम

Local Train Update: नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्याच रविवारी रेल्वेच्या तिन्ही रेल्वे मार्गांवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांचा खोळंबा होणार आहे.
Mumbai Local Megablock
Mumbai Local MegablockESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : विविध देखभाल दुरुस्तीच्या कामांसाठी रेल्वेच्या तिन्ही रेल्वे मार्गांवर रविवारी (ता. २) मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे रविवारी प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Local Train
Mumbai Local Train
central railway
Mega block
Western Railway
harbour railway
local train service disruption

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com