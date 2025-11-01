Mumbai Local Megablock: महिन्याच्या पहिल्याच रविवारी खोळंबा, तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक; अनेक लोकलवर परिणाम

मुंबई : विविध देखभाल दुरुस्तीच्या कामांसाठी रेल्वेच्या तिन्ही रेल्वे मार्गांवर रविवारी (ता. २) मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे रविवारी प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे. .मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी ते विद्याविहार, हार्बर मार्गावर कुर्ला आणि वाशी स्थानकांदरम्यान अप व डाऊन हार्बर मार्गावर तर पश्चिम रेल्वेच्या चर्चगेट आणि मुंबई सेंट्रल स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉकदरम्यान काही उपनगरी रेल्वे गाड्या रद्द केल्या जातील आणि काही चर्चगेट गाड्या वांद्रे, दादर स्थानकांवरच थांबवून वळवल्या जातील..स्मृती मानधना प्रियकर पलाश मुच्छलसोबत लग्नगाठ बांधणार; तारीख आली समोर.मध्य रेल्वेकुठे : सीएसएमटी ते विद्याविहारदरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गांवरकधी : स. १०.५५ ते दु. ३.५५परिणाम : सीएसएमटीहून सकाळी १०.४८ ते दुपारी ३.४५ या वेळेत सुटणाऱ्या डाऊन धीम्या मार्गावरील गाड्या सीएसएमटी आणि विद्याविहार या स्थानकांदरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वळवल्या जातील. या गाड्या भायखळा, परळ, दादर, माटुंगा, शीव आणि कुर्ला या स्थानकांवर थांबतील आणि विद्याविहार स्थानकावर पुन्हा डाऊन धीम्या मार्गावर वळवल्या जातील. तर घाटकोपरहून सकाळी १०.१९ ते दुपारी ३.५२ या वेळेत सुटणाऱ्या अप धीम्या मार्गावरील गाड्या विद्याविहार आणि सीएसएमटीदरम्यान अप जलद मार्गावर वळवल्या जातील..हार्बर मार्गकुठे : कुर्ला आणि वाशी स्थानकांदरम्यान अप व डाऊन हार्बर मार्गावरकधी : स. ११.१० ते दु. ४.१०परिणाम : सीएसएमटीहून सकाळी १०.३४ ते दुपारी ३.३६ या वेळेत सुटणाऱ्या पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन हार्बर मार्गावरील गाड्या तसेच पनवेल, बेलापूर, वाशी येथून सुटणाऱ्या गाड्या रद्द राहतील..Mumbai News: वातावरण बदलाचा फटका! व्हायरल फीवरने मुंबईकर त्रस्त, रुग्णालयात रुग्णांच्या लांबलचक रांगा.पश्चिम रेल्वेकुठे : चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रल स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावरकधी : स. १०.३५ वाजल्यापासून दु. ३.३५ वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान जलद मार्गावरील सर्व गाड्या चर्चगेट आणि मुंबई सेंट्रल (लोकल) स्थानकांदरम्यान धीम्या मार्गिकेवर चालवल्या जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.