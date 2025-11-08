मुंबई

Mumbai Local Megablock: रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवर रविवारी मेगाब्लॉक! अनेक लोकल रद्द; पाहा वेळापत्रक

Mumbai Local Update: तिन्ही रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच तांत्रिक कामांसाठी मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामुळे प्रवाशांनी वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेतील तांत्रिक कामांसाठी रविवारी (ता. ९) रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेचा माटुंगा-मुलुंड अप आणि डाऊन जलद मार्ग, हार्बर मार्गावरील कुर्ला ते वाशी अप आणि डाऊन मार्गावर आणि पश्चिम रेल्वेच्या सांताक्रूझ ते गोरेगाव अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

