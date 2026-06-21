Central Railway: कर्मचाऱ्यांचे हाल होणार! मध्य रेल्वेवर 2 दिवस विशेष ब्लॉक, काही लोकल रद्द; वेळापत्रकातही बदल, वाचा सविस्तर

मुंबई : दिवा स्थानकाच्या दक्षिण टोकाला (सीएसएमटी बाजू) उभारण्यात येत असलेल्या नवीन पादचारी पुलासाठी गर्डर बसविण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. यासाठी मध्य रेल्वेकडून सोमवार-मंगळवारी मध्यरात्री विशेष ट्रॅफिक व पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. ३०० टन क्षमतेच्या रोड क्रेनच्या सहाय्याने पादचारी पुलाचे गर्डर बसविण्यात येणार आहेत. हा ब्लॉक सोमवारी रात्री उशिरा १२.१० ते मंगळवारी पहाटे ४.१० वाजेपर्यंत घेण्यात येणार आहे..या गाड्यांचे मार्ग बदलणारकल्याण-ठाण्यादरम्यान अप जलद मार्गावरील मेल व एक्स्प्रेस गाड्या अप धीम्या मार्गावरून चालविण्यात येतील. लोकमान्य टिळक टर्मिनस-पाटलीपुत्र सुपरफास्ट, एलटीटी-विशाखापट्टणम आणि एलटीटी-गोरखपूर कुशीनगर सुपरफास्ट एक्स्प्रेस या गाड्या मुलुंड-कल्याणदरम्यान डाऊन जलद मार्गावरून वळविण्यात येणार आहेत..Mumbai News: मुंबई पालिकेचा कर रेकॉर्ड सुधारणार, ५४ डेटा एंट्री ऑपरेटर नेमणार, ३० लाखांचा खर्च; प्रशासनाचा मोठा निर्णय.दोन फेऱ्या रद्दमंगळवारी अंबरनाथहून पहाटे ३.४३ वाजता सुटणारी अंबरनाथ-सीएसएमटी लोकल आणि सीएसएमटीहून सकाळी ५.१६ वाजता सुटणारी सीएसएमटी-अंबरनाथ लोकल रद्द राहणार आहे..तुतारी एक्स्प्रेस उशिरानेदादरहून रात्री १२.०५ वाजता सुटणारी ११००३ दादर-सावंतवाडी रोड तुतारी एक्स्प्रेस २३ जूनला पहाटे ४ वाजता सुटणार आहे. ज्ञानेश्वरी, कोणार्क, हावडा-सीएसएमटी मेल, हुसैन सागर एक्स्प्रेससह नऊ अप दिशेच्या मेल एक्स्प्रेस गाड्या कल्याण-ठाण्यादरम्यान अप धीम्या मार्गावरून चालविण्यात येतील..Mumbai News : देशातील पहिल्या पर्यटन पाणबुडीच्या बांधणीला सुरुवात; २०२७ मध्ये प्रकल्प पूर्ण होणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.