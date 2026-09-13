Central Railway: मध्य रेल्वेची वाहतूक कोलमडली! कसाऱ्याकडे जाणाऱ्या लोकल ठप्प, ४५ मिनिटं प्रवाशांचा खोळंबा

मुंबई : मध्य रेल्वे मार्गावरील लोकल वाहतूक सेवा विस्कळीत झाल्याची माहिती समोर आली आहे. कल्याण रेल्वे स्थानकात ओव्हर हेड वायरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे लोकल सेवा ठप्प झाली आहे. डोंबिवलीहून कसाऱ्याकडे जाणाऱ्या लोकलचा खोळंबा झाला असून परिणामी प्रवाशांची गैरसोय होत असल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवार (ता.१३) रोजी मध्य रेल्वे मार्गावरील कल्याण रेल्वे स्थानकात ओव्हर हेड वायरमध्ये बिघाड झाला. यामुळे कसारा डाऊन लाईनची सेवा विस्कळीत झाली असून डोंबिवलीहून कसाऱ्याकडे जाणाऱ्या लोकल सेवा ठप्प झाल्या आहेत. कल्याण रेल्वे स्थानकातील प्लॅटफॉर्म १ आणि २ प्रवाशांची मोठी गर्दी निर्माण झाली आहे..भांडुपमध्ये पोलिसांची मोठी कारवाई! २० लाखांचा गुटखा पानमसाला जप्त, नऊ आरोपींना अटक; पाच वाहने जप्त.कल्याण रेल्वे स्थानकात ओव्हरहेड वायरमध्ये बिघाड झाल्याने रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला. कल्याण स्थानकातील प्लॅटफॉर्म क्रमांक २ वरील ओव्हरहेड वायरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने कसारा दिशेकडील डाऊन मार्गावरील रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली. अचानक झालेल्या या बिघाडामुळे लोकलसह एक्स्प्रेस गाड्यांना काही काळ खोळंबा सहन करावा लागला..दरम्यान, बिघाडाची माहिती मिळताच रेल्वे प्रशासनाने तातडीने दुरुस्तीचे काम हाती घेतले. युद्धपातळीवर ओव्हरहेड वायर दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यात आले होते. सुरक्षेच्या दृष्टीने दुरुस्तीच्या कामादरम्यान प्लॅटफॉर्म क्रमांक ३, ४ आणि ५ वरील विद्युत पुरवठाही बंद करण्यात आला. या तांत्रिक बिघाडामुळे कल्याण स्थानकातील रेल्वे वाहतुकीचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले. लोकल तसेच काही एक्स्प्रेस गाड्या सुमारे ४५ मिनिटे रखडल्यामुळे प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागला..Manoj Jarange: मुंबईत आंदोलनाला परवानगी नाकारली, मनोज जरांगे आक्रमक; काय म्हणाले? .या कालावधीत वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी काही गाड्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक ६ आणि ७ वरून चालविण्यात आल्या. रेल्वे प्रशासनाच्या तांत्रिक पथकाकडून बिघाड दुरुस्तीचे काम वेगाने सुरू होते. त्यामुळे कल्याण बिघाड दूर केल्यानंतर रेल्वे सेवा पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.