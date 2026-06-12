Mumbai Local: सीटच्या वादातून रक्तरंजित हल्ला; प्रवाशाच्या पोटात चाकू खुपसला, मुंबई लोकलमध्ये काय घडलं?

कर्जत : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलमधून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. यामुळे लोकलमध्ये नेहमीच प्रवाशांची मोठी गर्दी असल्यामुळे वाद होत असल्याच्या घटना घडतात. मात्र अशातच लोकलमध्ये दोन प्रवाशांमध्ये झालेल्या किरकोळ वादात चाकूहल्ला झाल्याची घटना घडली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, लोकलमध्ये सीटवर बसण्याच्या किरकोळ कारणावरून झालेल्या वादाचे रौद्र रूपांतर झाले आहे. ज्यामध्ये हाणामारीनंतर प्रवाशावर चाकूने हल्ला करण्यात आला आहे. या घटनेप्रकरणी कर्जत रेल्वे पोलिसांनी अवघ्या १२ तासांत गंभीर गुन्ह्याचा छडा लावला आहे. ज्यामध्ये दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तसेच एक आरोपी फरार असून त्याचा शोध सुरू असल्याची माहिती आहे..Mumbai News: धारावी पुनर्विकासाला वेग! रहिवाशांना घर खाली करण्याच्या नोटिसा; स्थलांतर प्रक्रियेला सुरुवात.नेमके काय घडले?फिर्यादी सतीश कुमार बोलामनी पाठक (26, रा. मस्जिद बंदर) हे गुरुवारी (ता. ११) रोजी सकाळी ६ वाजून ३० मिनिटांच्या सुमारास सुमारास सीएसएमटी-खोपोली लोकलच्या लगेज डब्यातून प्रवास करत होते. यावेळी लोकल वांगणी रेल्वे स्थानक पार केल्यानंतर सीटवर बसण्याच्या कारणावरून त्यांचा काही तरुणांशी वाद झाला. तथापि, या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाल्यानंतर आरोपींनी पाठक यांच्या पोटात चाकूने वार करत त्यांना मारहाण आणि शिवीगाळ केली..दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस उपनिरीक्षक प्रविण कड व गुन्हे तपास पथकाने तातडीने तपास सुरू केला. यावेळी पोलिसांनी उल्हासनगर, शेलू आणि नेरळ रेल्वे स्थानकांसह शहरातील विविध सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली. सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक विश्लेषण आणि गुप्त माहितीच्या आधारे.Mumbai News: मुंबईत पाण्याचे स्रोत विकसित करा, पाणीसंकट मिटवण्यासाठी स्थायी समितीचे प्रशासनाला निर्देश .या घटनेनंतर कर्जत रेल्वे पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 80/2026 अन्वये भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 118(2), 115(2), 352 व 3(5) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी इब्रान इद्रिस अन्सारी (१८) आणि करण कन्हैयालाल अग्रवाल (२२) या दोघांना ममदापूर परिसरातून ताब्यात घेत अटक करण्यात आली. तसेच या गुन्ह्यातील तिसरा आरोपी सिद्धार्थ गायकवाड फरार असून त्याचा शोध सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.