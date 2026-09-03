टिटवाळ्यातील कामामुळे आंबिवलीत प्रवासी रखडले, स्टेशन मास्टर कार्यालयात प्रवाशांनी घातला गोंधळ

मुंबई : मध्य रेल्वेकडून टिटवाळा स्थानकातील फलाट विस्तारीकरणाचं काम केलं जात आहे. या कामासाठी रात्री १२ ते पहाटे ५ वाजेपर्यंत २ सप्टेंबरपासून ८/९ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री या कालावधीत ब्लॉक घेतला जात. या कामासाठी अनेक लोकल रद्द करण्यात आल्या असून काही गाड्यांच्या मार्गात बदल करण्यात आले आहेत..परिणामी याचा फटका प्रवाशांना पडत असल्याचे दिसून येत आहे. टिटवाळ्यातील कामामुळे ट्रेन उशिराने धावत असल्यामुळे आंबिवलीत स्टेशन मास्टर कार्यालयात प्रवाशांनी गोंधळ घातल्याचे समोर आले आहे..Mumbai Viral Video : एका बाजूला अरबी समुद्र, दुसऱ्या बाजूला विमानतळ! मुंबईतील हे ८० कोटींचं घर पाहीलंत का? सोशल मीडियावर हवा....मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्य रेल्वेकडून टिटवाळा स्थानकातील फलाट विस्तारीकरणाच्या कामासाठी मेगाब्लॉक घोषित केला आहे. ही कामे पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असल्याचे सांगत प्रवाशांना सहकार्य करण्याचे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे. मात्र टिटवाळा स्थानकातील या कामामुळे अनेक रद्द करण्यात आल्या असून लोकल विलंबाने धावत आहेत, ज्यामुळे प्रवाशांना अतोनात हाल सोसावे लागत आहेत..आंबिवलीत प्रवाशांचा गोंधळटिटवाळा स्थानकातील कामामुळे लोकल विलंबाने धावत आहेत. परिणामी प्रवास करणाऱ्यांची गैरसोय होत असून आंबिवलीत प्रवासी रखडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. लोकलच्या विलंबामुळे आंबिवली स्टेशन मास्टर कार्यालयात प्रवाशांनी गोंधळ घातला आहे. यावेळी 'लोकल उशिराने असेल तर तिकीट काउंटरही बंद करा' असे म्हणत प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला आहे..Mumbai-Goa Highway : पुढील 6 महिन्यांत संपूर्ण मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण होणार! गणेशोत्सवाआधी 'हा' महत्त्वाचा पूल प्रवाशांच्या सेवेत; सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांची घोषणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.