Mumbai Local: महिला प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! मुंबई लोकलमध्ये ‘पिंक कोच’ सुरू होणार; सुरक्षित प्रवासासाठी नवा उपक्रम

मुंबई : मुंबईकरांची लाइफलाईन मानली जाणाऱ्या लोकलने दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. त्यामुळे लोकल प्रवासात नेहमीच प्रवाशांची मोठी गर्दी दिसून येते. ही गर्दी कमी होण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना काढल्या जातात. यामध्ये अधिक लोकल फेऱ्या, काही लोकल ट्रेनच्या डब्यांची संख्या १२ वरून १५ करण्यात आली आहे. तसेच महिलांसाठी विशेष लोकल सोडल्या जातात. मात्र तरीही गर्दी कायम दिसत असल्यामुळे प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. .मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये सध्या फर्स्ट क्लास, जनरल कोच, महिला आणि दिव्यांगांसाठी विशेष कोचची सुविधा आहे. परंतु आता या लोकलमध्ये नवा कोच सुरु केला जाणार आहे. महिलांच्या प्रवासाची सुरक्षितता, प्रतिष्ठा आणि सोय लक्षात घेऊन मुंबईच्या उपनगरीय लोकल ट्रेनमध्ये लवकरच 'गुलाबी कोच' सुरू केला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे..Mumbai News: मुंबईकरांनो सावधान! कोरोनानंतर 'या' संसर्गजन्य आजारात वाढ, २८८ जणांना लागण.वाहतूक विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, राज्य सरकार लवकरच या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाला (MRVC) पत्र पाठवणार असल्याची शक्यता आहे. मध्य, पश्चिम आणि हार्बर रेल्वे या तिन्ही उपनगरीय मार्गांवर हा उपक्रम राबविण्याचा विचार केला जात आहे. महिलांसाठी सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवास हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे..चित्रा वाघ यांनी ही मागणी केलीदरम्यान, यापूर्वी पश्चिम रेल्वेने एसी लोकल गाड्यांमधील महिलांसाठी राखीव डब्यांच्या आतील भागाला गुलाबी रंगाने सजवण्याचा प्रयोग केला होता, ज्याला महिला प्रवाशांकडून चांगलाच प्रतिसाद मिळाला होता. त्यानंतर, आता आमदार चित्रा वाघ यांनी महिलांच्या सुरक्षिततेचे आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी "गुलाबी कोच" सुरू करण्याची मागणी मांडली आहे..महाराष्ट्रासाठी मोठी बातमी! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक पूर्ण; पहिला ड्रोन व्हिडिओ आला समोर, उद्घाटनाची तारीख काय?.या प्रस्तावाबाबत नुकतीच एक बैठक पार पडली आहे. त्यामुळे मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (MUTP) अंतर्गत खरेदी केल्या जाणाऱ्या नवीन लोकल गाड्यांमध्ये महिलांसाठी राखीव डब्यांना गुलाबी रंग देण्याचा आणि त्यांना विशेष फलक लावण्याचा प्रस्ताव तयार केला जात असल्याची माहिती आहे.