Mumbai Local: 'चार मर्डर केलेत, आता तुझा नंबर', लोकलमध्ये मद्यधुंद व्यक्तीचा धिंगाणा, जीवे मारण्याची धमकी; VIDEO VIRAL

मुंबई : नुकतेच मुंबईच्या लोकलमध्ये दोन प्रवाशांमध्ये झालेल्या किरकोळ वादातून एका व्यक्तीने तरुणावर थेट चाकूने वार करत हत्या केली होती. लोकलमधील या हत्याकांडामुळे सर्वत्र एकच खळबळ पसरली आहे. मुंबईतील हे प्रकरण ज्वलंत असताना आता पुन्हा लोकलमध्ये एका मद्यधुंद प्रवाशाने धिंगाणा घातल्याचे समोर आले आहे. .पनवेल ते सीएसएमटी लोकलमध्ये एका मद्यधुंद प्रवाशाने धिंगाणा घातला. यावेळी व्यक्तीने मोठ्या आवाजात शिवीगाळ करत इतर जीवे मारण्याची प्रवाशांना धमकी दिली. या प्रकारामुळे मद्यधुंद व्यक्ती आणि प्रवाशांमध्ये वाद निर्माण झाला असून लोकलडब्यात तणाव निर्माण झाला. तथापि, लोकलमधील वाद, मारामारी सततच्या घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे..नशेत धुंद तरुणाचा दोघांवर हल्लाउल्हासनगर कॅम्प ३ येथील रेल्वे स्थानकाबाहेरील स्कायवॉकखाली नशेत असलेल्या तरुणाने कोणतेही कारण नसताना दोन नागरिकांवर जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या हल्ल्यात एक रिक्षाचालक आणि बांधकाम मजूर गंभीर जखमी झाले आहेत..Mumbai Local: माकडाच्या हट्टापुढे रेल्वेही थांबली! बोरिवलीत रेल्वे वाहतूक विस्कळीत.प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, जखमी रिक्षाचालक हा रेल्वे स्थानक परिसरातील मच्छी मार्केटमधून रिक्षा घेऊन परतत असताना नशेत असलेल्या तरुणाने अचानक त्याला अडविले. त्यानंतर बांधकामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या थापीने त्याच्या डोक्यावर जोरदार वार केला. या हल्ल्यात रिक्षाचालकाच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली..यानंतर नशेखोराने जवळच सुरू असलेल्या बांधकामावरील एका मजुरालाही लक्ष्य केले. त्याच्यावरही थापीने हल्ला केला. या घटनेत तोही गंभीर जखमी झाला. या घटनेनंतर दोन्ही जखमी मध्यवर्ती पोलिस ठाण्यात पोहोचले. पोलिसांनी तत्काळ त्यांना उपचारासाठी उल्हासनगर येथील शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल केले. याप्रकरणी मध्यवर्ती पोलिस ठाण्यात अज्ञात तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू केला आहे..Mumbai News: चेंबूरमध्ये शाळेच्या व्हॅनवर झाड कोसळलं; 10 विद्यार्थी जखमी, एकाचा मृत्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.