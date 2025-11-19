Mumbai Local: मुंबई लोकलची सेवा कोलमडली! तांत्रिक बिघाडामुळे अनेक गाड्या खोळंबल्या, प्रवाशांना मनस्ताप

मुंबईत पुन्हा एकदा लोकल सेवा कोलमडल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांचे हाल झाले आहेत. मुंबई लोकलच्या हार्बर मार्गावरील सेवा विस्कळीत झाली आहे. वांद्र्याकडे जाणारी लोकल वडाळा स्थानकात खोळंबली आहे. यामुळे मागील गाड्या थांबल्या आहेत. तांत्रिक अडचणीमुळे हार्बर मार्गाचे वेळापत्रक कोलमडले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, वडाळा स्थानकात गोरेगावकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवरील पॉइंट फेल झाला. यामुळे तांत्रिक बिघाड झाल्याचे दिसून आले आहे. मार्गावरील पॉइंटमध्ये आलेल्या तांत्रिक अडथळ्यामुळे वांद्र्याकडे जाणारी लोकल वडाळा स्थानकात थांबवावी लागली. ही लोकल अडकल्याने तिच्या मागे येणाऱ्या काही लोकल गाड्यांना मागे ताटकळत राहावं लागले..मुंबईत भरदिवसा बिल्डरवर झाडल्या गोळ्या, दोन गोळ्या पोटात घुसल्या; गोळीबाराच्या घटनेनं खळबळ.या सर्व प्रकारामुळे प्रवाशांची प्रचंड कोंडी झाली आहे.हार्बर मार्गावरील तांत्रिक अडचणीमुळे सर्व गाड्या उशिरा धावत आहेत. यामुळे प्रवाशांना मोठा फटका बसला आहे. सेवा खोळंबल्याने तांत्रिक कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. पॉइंट फेलचा बिघाड दुरुस्त करण्याचे काम सुरू केले आहे. यामुळे या मार्गावरील गाड्या उशीराने धावत आहेत..LinkedIn Workforce Survey: एआयमुळे बदलतंय मुंबईचं बिझनेस लँडस्केप, लिंक्डइनच्या सर्व्हेत समोर आले धक्कादायक आकडे.यानंतर आता उशीर आणि बिघाडामुळे प्रवाशांनी सोशल मीडियावरून नाराजी व्यक्त केली आहे. हार्बर मार्गाची देखभाल आणि सिग्नलिंग व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याची मागणी, या मार्गावरून प्रवास करणारे प्रवासी करत आहेत. रेल्वे प्रशासनाकडून बिघाडाचे नेमके कारण शोधण्याचे काम करत आहेत. तसेच सेवा लवकरच सुरळीत होईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.