Mumbai Local Megablock: मुंबईकरांचा रविवारी प्रवास आरामदायी होणार! लोकल वेळेनुसारच धावणार, का घेतला निर्णय?

मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलमध्ये प्रत्येक रविवारी मेगाब्लॉक घेण्यात येतो. रेल्वे रुळांची दुरुस्ती किंवा तांत्रिक बिघडाच्या कामांसाठी रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येतो. या कालावधीत अनेक लोकल रद्द केल्या जात असल्यामुळे प्रवाशांचे हाल होतात. मात्र या आठवड्यात लोकल मेगाब्लॉक घेतला जाणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्य रेल्वेने या आठवड्यातील मेगाब्लॉक रद्द करण्याचे जाहीर केले आहे. रविवार २१ जून २०२६ रोजी होणाऱ्या NEET-UG २०२६ परीक्षेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी लोकल ट्रेन्स पूर्ण कामकाजाच्या वेळापत्रकानुसारच धावणार आहेत. २१ जून रोजी विद्यार्थ्यांच्या प्रवासात कोणताही व्यत्यय येऊ नये यासाठी, मध्य रेल्वेने कोणत्याही मार्गावर मेगाब्लॉक नसल्याचे सांगितले आहे..Mumbai Coastal Road: भाईंदर कोस्टल रोड विस्तार होणार, प्रकल्पाला अखेर मंजुरी; पण मुंबईकरांवर भार .एनटीएचे विद्यार्थ्यांना आवाहनमागोल महिन्यात पेपरफुटीच्या आरोपांमुळे नीट परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर २१ जून रोजी फेरपरीक्षा घेतली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर एनटीएने 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे 'परीक्षा नियोजित वेळेनुसारच होईल आणि त्यांनी सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या कोणत्याही अफवा किंवा गदारोळाकडे लक्ष देऊ नये', असे विद्यार्थ्यांना आवाहन केले आहे..त्याचबरोबर, एजन्सीने कडक सुरक्षा व्यवस्थेचे आश्वासन दिले असून विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त, परीक्षेचा ताण कमी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी 'मानस मानसिक आरोग्य हेल्पलाइन – १४४१६' कडून मदत घ्यावी, असा सल्ला देण्यात आला आहे..Mumbai News: महापालिकेच्या वाहन खर्चावर भाजपचा सवाल; दरमहा २ हजार किमी प्रवास करणारा अधिकारी कोण? प्रशासनाला घेरलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.