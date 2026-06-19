मुंबई

Mumbai Local Megablock: मुंबईकरांचा रविवारी प्रवास आरामदायी होणार! लोकल वेळेनुसारच धावणार, का घेतला निर्णय?

Central Railway : मध्य रेल्वेने या आठवड्यातील मेगाब्लॉक रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मुंबईकरांचा रविवारी प्रवास आरामदायी होणार आहे.
Central Railway Megablock

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ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलमध्ये प्रत्येक रविवारी मेगाब्लॉक घेण्यात येतो. रेल्वे रुळांची दुरुस्ती किंवा तांत्रिक बिघडाच्या कामांसाठी रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येतो. या कालावधीत अनेक लोकल रद्द केल्या जात असल्यामुळे प्रवाशांचे हाल होतात. मात्र या आठवड्यात लोकल मेगाब्लॉक घेतला जाणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

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