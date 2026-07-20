लोकलमध्ये पुन्हा राडा! 2 किन्नरांकडून तरुणाला बेदम मारहाण, तर दुसरीकडे महिला डब्यात दारुड्याचं अश्लील वर्तन; VIDEO VIRAL

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलमध्ये हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. हत्या, मारहाण, शिवीगाळ असे प्रकार लोकलमध्ये घडत असल्यामुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. इतकेच नव्हे तर लोकलमध्ये महिला डब्यात पुरुष व्यक्ती घुसून अश्लील चाळे करत असल्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. असाच एक प्रकार लोकलमध्ये घडल्याचे प्रकरण समोर आले असून, प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. .नेमके काय घडले?अंबरनाथहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या लोकलमध्ये ही घटना घडली आहे. रविवार (ता. १९) रोजी सायंकाळी सात वाजेच्या सुमारास उल्हासनगर ते विठ्ठलवाडी स्थानकादरम्यान एक मद्यपी महिला डब्यात घुसला. त्यांनंतर त्याने महिलांसमोर अयोग्य वर्तन करण्यास सुरुवात केली. या प्रकारामुळे महिलांनी आरडाओरड करण्यास सुरुवात केली. ज्यामुळे विठ्ठलवाडी स्थानकात लोकल पोहोचताच स्थानकावरील इतर प्रवाशांनी तत्परता आणि सतर्कता दाखवत त्या मद्यपीला पडकले आणि डब्यातून बाहेर काढले..Mumbai Rain: आनंदवार्ता! बारवी धरणात ५३ टक्के पाणीसाठा; मुंबईतील ७ धरणात किती साठा? आकडेवारी समोर .दरम्यान, या संतापजनक प्रकारामुळे महिला प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला असून रेल्वे पोलिसांच्या गस्तीवर आणि महिला सुरक्षेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे..सामान्य प्रवासी आणि दोन तृतीयपंथीयामध्ये हाणामारीदोन दिवसांपूर्वी धावत्या लोकलमध्ये रात्रीच्या वेळी धावत्या लोकल ट्रेनमध्ये दोन तृतीयपंथीयाकडून एका व्यक्तीला मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ देखील व्हायरल होत असून त्यामध्ये दोन तृतीयपंथी व्यक्ती एका तरुणाला बेदम मारहाण करत असल्याचे दिसत आहे. या मारहाणीमागचे कारण अद्याप समोर आले नसून याप्रकरणी पोलीस कारवाई सुरु असल्याची माहिती आहे..CIDCO Lottery: हजारो कुटुंबांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार होणार! सिडकोच्या ८,७९५ घरांची सोडत काढणार; निकाल कसा पाहता येणार? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.