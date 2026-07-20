मुंबई

लोकलमध्ये पुन्हा राडा! 2 किन्नरांकडून तरुणाला बेदम मारहाण, तर दुसरीकडे महिला डब्यात दारुड्याचं अश्लील वर्तन; VIDEO VIRAL

Mumbai Local Train : लोकलमध्ये दोन धक्कादायक घटना घडल्या आहेत. यामध्ये एकीकडे २ किन्नरांकडून तरुणाला बेदम मारहाण करण्यात आली असून दुसरीकडे महिला डब्यात दारुड्याने अश्लील वर्तन केल्याचे प्रकार समोर आले आहे.
Mumbai local train 2 shocking incident

Mumbai local train 2 shocking incident

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलमध्ये हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. हत्या, मारहाण, शिवीगाळ असे प्रकार लोकलमध्ये घडत असल्यामुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. इतकेच नव्हे तर लोकलमध्ये महिला डब्यात पुरुष व्यक्ती घुसून अश्लील चाळे करत असल्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. असाच एक प्रकार लोकलमध्ये घडल्याचे प्रकरण समोर आले असून, प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

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Mumbai Local Train
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