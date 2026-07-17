Mumbai Local: मुंबईकरांच्या लाईफलाईनमध्ये पुन्हा राडा! प्रवाशांमध्ये जोरदार हाणामारी, लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करत...; घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईतील लोकलमध्ये हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत चालल्याचे दिसून येत आहे. धावत्या लोकलमध्ये प्राध्यापकांवर हल्ला आणि मयंक लोहार हत्येची घटना ताजी असताना लोकलमध्ये १२ तासांत चार धक्कादायक घटना घडल्या आहेत. मारहाण, धमकी आणि पेपर स्प्रेच्या प्रकार धावत्या लोकलमध्ये घडले आहेत. अशातच अंधेरी ते विरार दरम्यान ट्रेनमध्ये प्रवाशांमध्ये जोरदार हाणामारी झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, अंधेरी ते विरार दरम्यान धावणाऱ्या लोकल ट्रेनमध्ये प्रवाशांमध्ये जोरदार हाणामारी झाल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला असून त्यानुसार धावत्या लोकलमध्ये काही जण एकमेकांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करत असल्याचे दिसून येत आहे. अंधेरी रेल्वे स्थानकातून गुरुवारी सकाळी १० वाजून ४८ मिनिटांनी सुटलेल्या विरार लोकलमध्ये हा प्रकार घडला..Mumbai News : अर्धवट तोडलेले झाड गर्भवतीवर कोसळले; एसआयसीयूमध्ये उपचार सुरू, पालिकेवर निष्काळजीपणाचा आरोप.रेल्वेच्या इंडिकेटरवरील माहितीनुसार, दहिसर ते विरार रेल्वे स्थानकादरम्यान ही हाणामारी झाल्याचे समोर आले आहे. या हाणामारीमागचे कारण अद्याप समोर आले नाही. मात्र अशा घटनांमुळे लोकलमधील प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. तसेच मारहाणीच्या घटनांमुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..जागेच्या वादातून प्रवाशावर कोयत्याने हल्लामुंबईहून अंबरनाथच्या दिशेने जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमध्ये जागेच्या वादातून एका प्रवाशावर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला केल्याची घटना घडली. ठाकुर्ली स्थानकावर ट्रेन थांबताच तिन आरोपींनी प्रवाशावर सपासप वार करून पळ काढला. या घटनेनंतर जखमी प्रवाशाला तातडीने रुग्णालयात दाखल करत उपचारपद्धती सूरू करण्यात आल्या. तसेच रेल्वे पोलिसांकड्रन आरोपींचा शोध सुरू असल्याची माहिती आहे..Aggregator Policy: ओला, उबरसाठी नियमांची चौकट, महाराष्ट्राचे नवे अॅग्रीगेटर धोरण लागू; परिवहनमंत्र्यांची माहिती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.